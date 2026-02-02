Jiří Halík: Socialisticky pracovat, kapitalisticky žít aneb Piráti všech zemí, spojte se

Paní poslankyně nám dramaticky líčí, jak ona a ostatní poslankyně napříč politickým spektrem, které mají děti školou povinné, smutní. Všechny prý počítaly s tím, že v den pololetního vysvědčení 29. 1. 2026 budou končit ve 14 hodin. A poté, že se budeme věnovat vysvědčení našich dětí. Ale odporné ANO, kde asi nemají maminky děti školou povinné a zřejmě ani nepatří do „napříč politického spektra“, chtělo jednání do noci. Dle informací nakonec skončilo v 19 hodin.
Poslankyně Pipášová a ostatní smutnící poslankyně, naprosto s vámi cítím.
To je opravdu od premiéra Babiše a hnutí ANO FUJ. ANO se tímto definitivně zařadilo mezi nedemokratické strany a mělo by být zrušeno.
Paní Pipášová z pozice profesionální psychoterapeutky jistě vysvětlí synkovi, kdo za to může. Ten asociál Babiš. „Vidíš, ty nikdy nesmíš volit, až budeš mít volební právo.“ Takže ne její povolání poslankyně, které jste si zvolila. Kdyby byla učitelka, mohla jít slavit hned po rozdání vysvědčení… A pak že učitelé a učitelky to nemají jednoduché, že.
A co matky, průvodčí ve vlaku, který má běžné 3 hodinové zpoždění, nebo mají prostě směnu, letušky, se kterými se opozdil let z dovolenkové destinace, lékařky, kterým se protáhla operace, nebo prostě mají službu. Už vidím pokladní v hypermarketu, jak zavírají poklady a vyvěšují cedulky: „Dnes mají moje děti vysvědčení. Bylo mi po nich smutno, šla jsem s nimi na zmrzlinu. Dnes už vás neobsloužím."
Všechny ty mámy, které poctivě pracují i v den vysvědčení. Ty jejich děti musí mít obrovské trauma, že hned s vysvědčením nešli s maminkou na zmrzlinu. A co tátové. Chtěli jste rovnoprávnost, já jsem pro. Ale ženy jako paní Pipášová ji chtějí jen když se hodí jim...
Znají vůbec ty poslankyně a poslanci realitu obyčejných lidí, díky jejichž hlasům mají svá privilegia?
Proč nevěřím neupřímnému smutnění Mgr. Pipášové?
Nikde z dostupných zdrojů se mi nepodařilo zjistit, že by se po nástupu do PS vzdala provozu své profese psychoterapeutky. Předpokládám, že svoji profesi nadále provozuje. Jediné, co se mi podařilo zjistit, že nepřijímá nové klienty…
Nutil snad někdo paní Pipášovou, aby se nechala zvolit do PS? Je zajímavé, že si chcete užívat jako jiné, těžce pracující mámy, třeba u pásů ve fabrice. - - 14 hodin u pásu, problém si odskočit na toaletu.
Ale, je tu "nepatrný" rozdíl.
Dopředu říkám, nezávidím. Jen mě udivuje arogance a pohrdání obyčejnými lidmi, mnohými poslanci a poslankyněmi, zejména pokud má někdo jiný názor, než je ten jejich.
Až na 250 tisíc korun měsíčně si přijde český poslanec, aniž by byl například předsedou sněmovny. Velkou část příjmů totiž vedle platu tvoří náhrady. Kromě toho mají zákonodárci další výhody, jako je ubytování v Praze nebo zaplacený telefon. Měsíčně tak každý stojí daňové poplatníky statisíce korun. U výše postavených poslanců a členů vlády tato částka výrazně stoupá. V první části miniseriálu o platech zákonodárců přináší Deník souhrn výhod a výčet částek, které pobírají.
Podle výpočtu ČTK z platného znění platového zákona tak plat řadového poslance tento rok dosáhne 115 000 korun. Myšleno v roce 2026.
Pojďme srovnávat čistou mzdu. Lze ji vypočítat na jakékoliv dostupné kalkulačce na internetu. Plus nezdaněné benefity.
Bez uplatnění dětí:
Čistá mzda: 86 980 Kč
Roční čistá mzda: 1 043 760 Kč
1 a 2 děti + cca 2000, 4000 Kč.
86 980 + 150 000 nezdaněné náhrady = 226 980 ČISTÝ PŘÍJEM
Medián ženy
Čistá mzda: 34 672 Kč
Roční čistá mzda: 416 064 Kč
Možná nějaké prémie. Jedno dítě + 1300, dvě děti + 3000 Kč/ měs.
Medián platu mužů je 50 158 Kč, u žen 43 748 Kč - Hrubý měsíční plat podle pohlaví a věku v 1. pololetí 2025.
Jedno přísloví říká, “Pláčete dobře, ale na špatném hrobě.“ Prodloužené schůze nejsou pravidlem. A nyní jste vy ta opozice, která dělá obstrukce. Je to vaše právo, ne povinnost. Ale s tím každý, kdo se nechá zvolit do PS, musí počítat. Máte téměř 5x - 6x vyšší měsíční příjem, než je medián u žen. A to polovinu z toho vám tvoří nezdanitelné náhrady. Základ pro vyšší důchod.
Máte nezadatelné právo vzdát se svého poslaneckého mandátu a jít po vysvědčení se synem na zmrzlinu. Máte své povolání, kterého jste se určitě nevzdala. Je to jen otázka priorit.
Takže vy „Pláčete špatně na špatném hrobě.“
Máte právo se angažovat, ale vše má svoje výhody i nevýhody.
Co si to ten Babiš už dovoluje. V době vysvědčení prodlužovat sněmovnu. To je na demisi celé vlády.
Doporučuji vám spojit se napříč opozicí. Taková Barbora Urbanová vás jistě podpoří. Ta rozumí všemu. A podejte žádost, prostřednicím Danuše Nerudové, na projednání střetu zájmu naší koalice s výkonem práce maminek, které dřou v PS, až do prošoupáni svých sedánek a namáhavého zvedání ruky při hlasování, zejména proti návrhům vládní koalice a vlády v PS. To jednostranné zatížení svalů. Na úkor rodiny a radosti z úspěchu ratolestí ve škole. To je skandální.
Chodili jste pozpátku, nosíte flanelové košile. Co kdybyste vyvěsili nad svými lavicemi to, co ve skutečnosti máte ve svém myšlení.
"SOCIALISTICKY PRACOVAT, KAPITALISTICKY ŽÍT - PIRÁTI VŠECH ZEMÍ SPOJTE SE."
Jděte se živit poctivou prací a ne kecáním.
Výhody poslanců, oproti, obyčejným pracujícím. I když mají mnohdy více, než 5x - 6x vyšší příjem. To není o závisti.
Všichni mají stejnou mzdu, i když ne všichni odvádějí stejnou, mnohdy téměř žádnou práci. Tedy kromě automatického hlasování dle pokynů. Al by přišla levněji se stejným výsledkem.
Nadstandardní platy
Nadstandardní benefity
Diplomatický pas
Imunita
Levné stravování - 70 - 140 Kč, polévky za 12 - 13 Kč. Restaurace 180 - 200 Kč. Polévky průměr 63 Kč.
Při nemoci 100% příjem
Pro nepřítomnost stačí jen jejich omluva a plat běží dál. Hlupáci daňoví poplatníci to zaplatí.
Celkový počet dní: Ačkoliv přesný počet jednacích dnů (kdy probíhalo plénum) se může mírně lišit podle započítání přerušených schůzí, Poslanecká sněmovna obvykle jedná zhruba 60 až 80 dní v roce, rozložených do několika schůzových bloků, nejčastěji v úterý až pátek. Samozřejmě by měli poslanci pracovat ve svých obvodech a kancelářích + další aktivity pro občany a pro sebe.
"Kdo z vás to má." - Jiří Paroubek (a poslanci).
Chcete to, co ostatní? Já jsem pro.
Pevnou, nebo pohyblivou pracovní dobu, podle zaměstnavatele. Když onemocní dítě nebo vy, brát jen nemocenskou a ne celý plat? Omluvitelné v zaměstnání - prakticky jen nemoc.
A ne jen oznámit, dnes nepřijdu a plat běží dál.
A na závěr k panu Babišovi. Opravdu myslel vážně tu nabídku přestupu Pirátek k hnutí ANO?
Takových "materiálů"? Doufám, že chtěl jen Piráty provokovat.
I když si umím představit billboard, na kterém je zubící se "bývalá" Pirátka Richterová a nápis:
"ANO byla jsem Pirátka, ANO zmoudřela jsem" a vedle fotografie vrchního Piráta Hřiba, jak rozkopává popelnici...
