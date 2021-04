Jiří Paroubek: Proč chtějí za každou cenu škodit?

reklama

Zpochybnit toto jmenování do vysoké úřednické funkce ve státní správě nemá věcné opodstatnění. Je to asi stejné, jako když před týdnem zpochybňovala pravicová opozice jmenování Jakuba Kulhánka ministrem zahraničních věcí. J. Kulhánek pracoval jako náměstek ministra na třech ministerstvech, ovládá několik světových jazyků, má skvělé vzdělání, bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Když se podívám na jeho kritiky z řad opozice, kteří zpochybňovali jeho kvalifikaci, tak vlastně ani jeden, snad s výjimkou předsedy ODS P. Fialy, který byl ministrem, srovnatelnou kvalifikaci nemá. Zkrátka, kdo chce psa bít, hůl si najde.

Zejména Právo a tedy Novinky.cz a tedy i Seznam Zprávy věnovaly Haškovu jmenování náměstkem ministra větší pozornost, nežli kdyby nastoupil někdo jiný do ministerské pozice.

Opakují staré mantry. V Právu se přímo objevil nadpis „Pobouřil pučem v Lánech i Nočními vlky“. Především ani jedno, ani druhé není tak úplně pravda. Sejít se s nějakým spolkem, coby hejtman kraje, který přijede do Česka z Ruska, aby uctil památku padlých sovětských vojáků, mně nepřipadá závadné. Prostě osvobození v roce 1945 je fakt a mýtu o Nočních vlcích jako o semeništi putinovců, můžu věřit a nemusím. A konec konců, proč by mě mělo zajímat, koho tito lidé v Rusku podporují a volí.

Pokud jde o tzv. lánský puč, je to příběh trochu složitější. Kdybych já jako předseda strany bral někdy vážně rádoby konspirační schůzky mých blízkých a nejbližších spolupracovníků, na kterých se hovořilo o mé politické budoucnosti, nevyšel bych z konfliktů. Mně šlo ale o to, mít stranu širokopásmovou, v jejímž vedení tak byli i lidé, které jsem oblibě zrovna neměl, ale kteří měli také své voliče. Sobotkovi, coby předsedovi ČSSD to bylo úplně jedno. Prostě se potřebovali zbavit M. Haška a tak J. Dienstbier a K. Březina zorganizovali v protizemanovském módu v Praze demonstrace proti „pučistům“. Dlužno říci, že těmito demonstranty proti "pučistům" byli vesměs pravicoví voliči a ne voliči sociální demokracie. Chtěli to především pěkně nandat Zemanovi. Výsledkem bylo, že M. Hašek odešel z vedení strany.

Jen tak mimochodem, ten důvod jednání s prezidentem republiky byl u prvního místopředsedy strany naprosto legitimní. Předsednictvo ČSSD přijalo ihned po sněmovních volbách usnesení, kterým vyzvalo tehdejšího předsedu ČSSD Sobotku, aby vyvodil politickou odpovědnost za ne právě zdařilý volební výsledek ve sněmovních volbách. Připomenu, že po sedmi letech v opozici, dovedl ČSSD v roce 2013 k volebnímu výsledku něco přes 20% hlasů. Sobotka politickou odpovědnost nevyvodil, neodešel ze své funkce a naopak vrátil svým oponentům úder i s úroky. A tak pokračovala v Sobotkově režii i v dalších letech volební kalvárie neúspěchů ČSSD.

Je pravda, že M. Hašek na dotaz jakési redaktorky několikrát zalhal. Lhát se určitě nemá. Ale upřímně. Dnes a denně můžeme přichytit politiky z vlády i z opozice v přímém přenosu při lžích mnohem nedůstojnějších nežli byla ta, do jaké se zamotal M. Hašek.

Dnes lidé ze "Sobotkova ohonu", jak bych nazval neotřesitelné stoupence losera Sobotky, vykřikují cosi o tom, že Hašek by v této funkci být neměl. Ale proč tedy Sobotka, jejich velký guru, ponechal Haška ve funkci hejtmana Jihomoravského kraje ještě tři další roky? Ani jej nenapadlo, že by udělal nějakou změnu ve vedení kraje. Pomiňme to, že by pro to asi ani nezískal politickou podporu. Ale tři roky v čele kraje Hašek sobotkovcům nevadil a teď jim vadí.

Jeden dobráček, který pomohl zmršit pražskou organizaci ČSSD až k dvěma procentům volebních preferencí a k totální prohře v komunálních volbách v roce 2018 v Praze, fantazíruje cosi o vítězství Hradu, Putina a možná také marťanů. To už je skutečná diagnóza.

Haška můžu mít anebo nemusím mít rád, ale nemohu si nevšimnout, že na rozdíl od jiných straníků, pracuje v posledních letech na své kvalifikaci. Jednou prostě bude mimo veřejnou správu, mimo politiku a přejde normálně do civilního života. A je to tak dobře.

Nemůžu se zbavit dojmu, že lidé jako současný předseda pražské organizace ČSSD už chtějí této straně jen škodit. Vedení strany by takového člověka mělo vyzvat k odchodu. Pokud bych já byl předsedou, vůbec by si to takové individuum nedovolilo. Ať si zamete před vlastním prahem.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

