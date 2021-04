Jiří Paroubek: Proč ta tendenčnost České televize?

reklama

Pokud se občas dívám na vystoupení L. Valeše v ČT24, je to podobné, jako u jiného „politologa“ D. Kroupy. Vždy gejzír protivládních útoků, tendenční argumenty, potlačování důležitých informací, pokud se jim to nehodí do jejich protivládní argumentace. Prostě v obou případech se jedná o hlásné trouby opoziční pravice.

Je zajímavé, že se kupříkladu k událostem, jakými jsou změny sociálně demokratických ministrů ve vládě, nemůžu vyjádřit já, se svou kvalifikací. Tedy jako bývalý předseda ČSSD a bývalý předseda české vlády. Zřejmě proto, že Česká televize potřebuje jen ostře protivládní útoky a ne věcné argumenty. Politolog Valeš se měl, vybídnut moderátorkou, vyjadřovat k silně nadsazeným vyjádřením opozičních pravicových činitelů, kteří hovoří v souvislosti s obsazením funkce ministra zahraničí Jakubem Kulhánkem o „rozkladu ČSSD a personální nouzi v ČSSD“. Pan politolog těmto hlasům dal, jak jinak, zcela za pravdu. Ale Jakub Kulhánek přece není vůbec špatné jméno a nějaký "Pan Nikdo". Dosud byl úspěšným náměstkem na dvou ministerstvech. Má velmi dobré vzdělání. Zná několik cizích jazyků a je prověřen NBÚ na vysoký stupeň práce s tajnými dokumenty. Tedy, žádné bezpečnostní riziko u něj z hlediska NBÚ neexistuje. NBÚ by mu jistě odebral bezpečnostní prověrku anebo by mu ji vůbec nevydal, pokud by např. shledal, že Kulhánkovo angažmá v čínské firmě CEFC bylo závadné. Pan politolog Valeš ovšem toto jediné, tedy angažmá v CEFC, v životopisu Kulhánka zdůraznil. Že je to vlastně podezřelé a že je to vlastně něco, co by nemělo být...

Já to vidím trochu jinak. Žít se musí. Pokud nezdědíte po babičce miliony anebo spíše desítky milionů, musíte pracovat. Jestli je to pro čínskou firmu anebo pro firmu z Indie anebo z Británie, nevidím v tom velký rozdíl. Tedy pokud tam vše probíhá lege artis. Ostatně, pokud by neprobíhalo, jistě by NBÚ už dávno vůči Kulhankovi zasáhl.

Valeš cosi blábolil také o tom, že v případě angažmá Kulhánka nebude zachována kontinuita zahraniční politiky, respektive, že dojde k „odklonu od linie nastavené Petříčkem“. Pan politolog by si ale měl dobře přečíst Ústavu ČR. Linii zahraniční politiky nastavuje podle naší ústavy vláda a tedy zejména její premiér. Ministr zahraničí ji především provádí a v jednotlivostech by se neměl odchylovat od představy vlády jako celku a tedy především od představy premiérovy. Důležitou roli při stanovení linie zahraniční politiky českého státu hraje také prezident republiky. Důležitou, ale ne rozhodující. Ale asi přeci jen důležitější nežli ministr zahraničních věcí. Pokud je s nominací Kulhánka spokojen premiér a lze předpokládat, že bude spokojen i prezident, můžou sice Valešové či Kroupové kafrat, jak a co chtějí, ale nominační proces nezvrátí.

Valeš se dožadoval ve svém televizním příhovoru, aby do čela ministerstva zahraničí byla postavena „silná politická figura“. Ale postavit silnou politickou figuru, jakou je poslanec Birke na ministerstvo kultury by zase podle jiných pravicových „politologů“ bylo závadné. Tak vám nevím. Prostě všechno je špatně. Tedy, pokud to udělá vládní ČSSD.

Já si ale myslím, že pokud opozice hovoří o amatérismu vlády, tak když se dívám na výkony předsedkyně TOP 09 a předsedy ODS, měla by si zamést před vlastním prahem. Pokud se domnívají, že je možné svrhnout vládu (to pochopitelně technicky vzato, hlasováním o nedůvěře možné je) a vyvolat předčasné volby, to prakticky půjde jen velmi těžko. To by tři pětiny poslanecké sněmovny musely souhlasit s jejím rozpuštěním. A to půjde jen velmi obtížně dát dohromady, zejména pokud ještě nemáme zákon o volbách do poslanecké sněmovny. Maximálně by bylo možné urychlit volby do sněmovny o jeden měsíc. A to je tak asi všechno.

