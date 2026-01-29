Jiří Paroubek: Sídlí na Pražském hradě svaté ostatky, nebo prezident?

Vzpomeňme si všichni, jak před nějakou dobou, za druhého prezidentství Miloše Zemana, jakýsi "dobrý muž", dokonce činný v komunální politice, sliboval panu prezidentovi, že jej "podřízne jako svini". Pominu naprosto vulgární nádech celého tohoto vyjádření. Jedná se vlastně o jasnou výhružku násilím. A připomenu jen, že soud rozhodl, že se vlastně vůbec nic nestalo.... Celá věc tedy byla jenom v rozporu s dobrými mravy a nebyla trestně právní kauzou.
Ale teď je tomu jinak. Ve zprávě, kterou zaslal ministr Macinka Petru Kolářovi, se žádné vyhrožování násilím, které by mělo být bernou mincí, pokud bychom vůbec měli uvažovat o trestněprávní odpovědnosti v této věci, nekonalo.
Současná opozice ve sněmovně vyhledává každou příležitost k hrubým útokům na vládu a jejím nejvyšším představitelům, resp. k nejvyšším představitelům vládních stran. Cílem je prakticky ochromit chod vlády.
Jestliže opozice přichází necelých 14 dní poté, co vláda získala důvěru Poslanecké sněmovny většinou všech svých poslanců, s novým návrhem na hlasování o nedůvěře vládě, je to skoro nepochopitelné. Je to snaha opozice obstruovat činnost současné vlády.
Kdo je vinen současnou situací?
Je to pravděpodobně i ubohá pomsta za některé zásahy, které vláda na ministerstvech dělá. Anebo, které v rámci své kompetence už udělala. Mám na mysli např. restrukturalizaci státního rozpočtu, v němž byly sníženy výdaje na zbrojení. A naopak zvýšeny např. výdaje sociálního charakteru a výdaje na dopravní stavby. Ale zatnutím do živého bylo také např. zrušení jmenování 60 velvyslanců republiky v zahraničí, které drze schválila bývalá vláda.
Věřím, že pokud by byli jmenováni bývalou vládou velvyslanci třeba jen v 15 či 20 zemích a nebyly to země klíčové, jako jsou např. Spojené státy či Čína, nemuseli bychom celou věc vůbec řešit. A vláda by celou nepříjemnou pilulku nejspíš s přehledem spolkla. Takto musela jednat, protože velvyslanci často v klíčových zemích by byli jmenováni de facto minulou vládou s přičinění jejího politického spojence prezidenta Pavla na tři, ale spíše na čtyři roky. Takže by to vlastně překrylo celé volební období vlády Andreje Babiše. To je nemyslitelné.
A to je něco, co zřejmě rozlítilo největším možným způsobem hlavní poradce Petra Pavla pány Žantovského a Koláře. Ano, tito dva lidé řídili v minulém období namísto zcela nekompetentního a nezkušeného ministra Lipavského Ministerstvo zahraničí. Tato situace není dlouhodobě udržitelná a musí skončit. Je nejvyšší čas.
Samozřejmě, že lidé, kteří dělají marketing prezidenta a stran současné opozice, vytvořením rádoby politické krize kolem jednoho ministra se snaží rozpoutat politický ohňostroj. Středeční slovní pyrotechnika, jak jsem ji sledoval v Poslanecké sněmovně, byla chvílemi příšerná a nedůstojná. Obzvláště se vyznamenal bývalý ministr Výborný, takto předseda KDU-ČSL, který přirovnal ministra demokratické a zcela svobodně zvolené vlády Macinku k nechvalně proslulému válečnému zločinci K. H. Frankovi. Je to opravdu nechutné a neuvěřitelné.
Celé věci se pochopitelně chytila skupina kolem Milionu chvilek a zorganizovali na tuto neděli protest v Praze na podporu prezidenta. Ptáček, pan prezident, nám ovšem mezitím uletěl. Uletěl do Španělska, kde si údajně užívá pobytu ve velkém apartmá v hotelu, který, až se mi tomu nechce věřit, údajně spoluvlastní někdejší šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Jermak. To by mnohé vysvětlovalo, ale známe tento druh zpráv. Někdy jsou důvěryhodné a někdy ne.
Takže v neděli uslyšíme ohňostroj ostrovtipu a přehlídku slovní pyrotechniky v podání představitelů předchozí zcela neschopné vlády. Škoda jen, že Milion chvilek nebyl tak aktivní při svolávání protestních demonstrací proti bývalé vládě, např. ve vrcholu kauzy Dozimetr, anebo ve vrcholu kauzy Bitcoinů a dalších skandálů, které nemají v dějinách obnovené demokracie v naší republice obdoby.
Je dobře, že vládní strany trvají na zřízení sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Já jenom doufám, že se v rámci této komise dozvíme také o těch záhadných úmrtích několika svědků, kteří měli svědčit proti obviněným v této kauze.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
