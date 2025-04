Jiří Paroubek: Ukrajinské ministerstvo obrany - kradli a ani poledne nesvětili

Péčí Kielského Institutu pro hospodářství jsme se dozvěděli, že Česká republika patří mezi největší sponzory ukrajinské věci, a to astronomickou částkou 232 miliard korun. Co by se všechno za tyto peníze dalo v Česku pořídit. Kolik by se z těchto peněz dalo postavit např. startovacích bytů. Tyto prostředky by se daly také použít pro české zdravotní pojišťovny, které se zvolna propadají do deficitu hospodaření. Anebo třeba na navýšení důchodů či zlepšení parametrů zdravotní či sociální péče.

Konečně, po nástupu nové administrativy do čela Spojených států, se osmělují novináři i v českých mainstreamových denících psát pravdu. A tak se dozvídáme o případech obří korupce na Ukrajině. Fiškusové v řadě ukrajinských institucí, ale i v neziskovém sektoru, rozkrádají peníze mj. také amerických a evropských (a tedy i českých) daňových poplatníků, které přicházejí na Ukrajinu.

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 77% Jen Motoristé sobě 1% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10700 lidí

Korupce a zpronevěry peněz na ukrajinském ministerstvu obrany dosáhly výše 0,5 miliardy korun, a to jenom na nákupech předražených potravin pro vojáky na frontě. V tomto případě si mastili kapsy lidé nejen na ministerstvu obrany. Jak to napsala oficiózní Ukrajinská pravda. V letech 2022 a 2023 byly potraviny pro vojáky v řadě případů a položek dvakrát až třikrát dražší, nežli jaké byly ceny v běžném maloobchodě v Kyjevě.

Na své si přišli také nečestní dodavatelé, kteří se tohoto spiknutí na ukrajinském ministerstvu obrany účastnili. Podle Ukrajinské pravdy byly ceny nakupovaných brambor pro armádu v astronomické výši, a naopak ceny sezónního ovoce, které nebylo dodáváno žádné, byly velmi nízké. Část peněz z předražených zakázek na nákup potravin použili zúčastnění lumpové na nákup hotelů v Chorvatsku...

Ale není to jediná korupce, která byla zaznamenána na ukrajinském ministerstvu obrany. Při nákupu vojenské munice se „ztratilo“ 910 milionů korun, tedy v přepočtu z ukrajinských hřiven na české koruny. A Česká republika se snaží chybějící munici v rámci své iniciativy pro Ukrajinu zajistit...

Ale tento zájem by měli mít především na ukrajinském ministerstvu obrany. Kriminální ústředna Ukrajiny zjistila dále, že další výtečníci zpronevěřili zhruba 170 milionů korun, určených na nákup neprůstřelných vest. Tady už šlo opravdu o život lidí, vojáků...

A už před časem se při policejní razii v Kyjevě přišlo na to, že byly zpronevěřeny peníze, určené na opravy krytů, které měly sloužit obyvatelstvu na obranu proti zj. útokům ze vzduchu. Několik lidí, kteří hledali v krytech ochranu před útokem, se nemohlo do krytu při útoku dostat... a zahynuli.

Prostě chamtivost ukrajinských úředníků je neuvěřitelná, přestože jim hrozí vysoké tresty vězením. Myslím, že se budeme časem dozvídat ještě další a další negativní zprávy. Nejvyšší čas skončit s touhle válkou. Ta vede nejen k lidským obětem, k obřím materiálním škodám, ale také k velkému morálnímu rozkladu.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Kdo likviduje demokracii? Jiří Paroubek: Koalici Spolu definitivně opustil zdravý rozum Jiří Paroubek: Budoucnost sociální demokracie je v mladých Jiří Paroubek: Trapné hnojomety přízemního bulváru…