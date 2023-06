Jiří Paroubek: Vládou zpolitizovaný návrh státního rozpočtu na rok 2024

reklama

Především američtí zbrojaři (nákup stíhaček F-35 si vyžádá částku vysoce převyšující 100 miliard korun) by měli poděkovat ruskému prezidentovi za vojenskou operaci na Ukrajině, která zbavila zábran všechny přátele zbrojařů v politických elitách evropských zemí, členských státech NATO včetně České republiky. Je to v zásadě neslýchaná drzost vlády, pokud přichází s návrhem rozpočtu, který je postaven zatím na jejich záměrech, jež nejsou podloženy příslušnou legislativní úpravou jednotlivých výdajů i příjmů státního rozpočtu, která by prošla Parlamentem formou nového zákona či změn stávajících zákonů.

Vláda naštěstí upustila od snižování mezd veřejných zaměstnanců, což bylo opatření, které vzbudilo široký odpor a možná, že tak to bylo i zamýšleno. Předhodit veřejnosti, zaměstnancům ve veřejné správě a odborům kost, do které se s chutí zakousnou, a pak prosadit desítky dalších opatření, které budou mít drakonický dopad na život a životní úroveň českých lidí.

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 15979 lidí

Rozpočet je absurdní v mnoha směrech. V letošním roce vláda počítá se schodkem 295 miliard korun. Realita schodku se může pohybovat mezi 350 až 400 miliardami. Vláda nejprve řešila tzv. konsolidační balíček. A až nyní se dostává k řešení hrozícího vysokého překročení plánovaného schodku státního rozpočtu na letošní rok. Pro příští rok chce vláda mít rozpočtový schodek mezi 235 a maximálně 271 miliard korun. Počítá s tím, že příjmy ze státního rozpočtu budou v příštím roce nižší o 29 miliard korun a v absolutním vyjádření budou příjmy státního rozpočtu 1,9 bilionu Kč.

Tzv. vládní balíček se má promítnout meziročním poklesem výdajů rozpočtu o 89 miliard. Tedy všude, kde to půjde, vláda bude škrtat a škrtat, a to vlastně s jedinou výjimkou, a to jsou vojenské výdaje. Tam se bude přidávat a přidávat, jak to představitelé české exekutivy říkají. Oni totiž považují dvě procenta z HDP na obranu za minimální výši. Prostě na důchodcích se bude šetřit, na státních zaměstnancích rovněž (těm se nebudou valorizovat platy, a budou tedy dále klesat reálné mzdy). Budou se krátit sociální výdaje pro zdravotně postižené atd.

A v tomto chimérickém a asociálním duchu chce vláda rozvíjet rozpočtovou politiku ještě v letech 2025 a 2026. V roce 2026 by podle propočtů Ministerstva financí už se měl schodek státního rozpočtu dostat na 175 miliard korun. To už by znamenalo, že stát plní jedno z rozpočtových kritérií, tedy nepřekročí výší rozpočtového schodku tři procenta HDP. Už z této představy poznáváme, že je to další chiméra. Česko i sousední Německo jsou navíc postiženy stagnací ekonomiky. A té se hned tak, pokud bude pokračovat válka na Ukrajině, nezbaví.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Kdo se odvažuje hájit protilidovou politiku současné vlády? Jiří Paroubek: To se nám to utrácí… Jiří Paroubek: Pravda o zničení Nord Streamu se provalila… Jiří Paroubek: Český průmysl klopýtá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.