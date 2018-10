Jiří Paroubek: Vliv uhlobarona Bakaly nelze podceňovat

Prezident, bohužel, použil ve svém rozhovoru v Českém rozhlasu v souvislosti s Bakalou a Koženým, naprosto nevhodné vulgární slovo. A tím vlil odvahu do žil mnoha politickým trpaslíkům, kteří se ze stran pravice pohoršeně vyjadřují k prezidentovu výroku, což ovšem spojují s útokem na jeho politiku.

Spojují tedy pro sebe příjemné s užitečným. Myslím, že by si prezident při své inteligenci a zkušenosti mohl podobný exces odpustit už proto, že se proti němu ozval také zkrachovalý uhlobaron ze své vily u Ženevského jezera. Člověk, který se svým společníkem vydělal v OKD za léta svého působení podle odhadů 100 – 120 mld. Kč a před problémy pak z OKD utekl a nechal výdaje státu, by měl mlčet. Je to trošku chucpe, ale tak už to někdy bývá… Prezident správně udržuje ve hře celou kauzu OKD, včetně bytů OKD, aby nezapadla. Krúpa to jistě nedělá, pokud útočí na Bakalu, z čistě idealistických důvodů. V zásadě je to ale jedno, jaká je jeho motivace. Projevil odvahu a Bakala jej nyní pronásleduje u zahraničních soudů. A řekněme si otevřeně, Bakala má dost peněz na to, aby svého odpůrce pronásledoval léta anebo tak dlouho, jak to Bakalu bude bavit. Chápu Zemanův postup, pokud jde o vyznamenání Krúpy, jako morální podporu tohoto člověka v situaci, která u zahraničních soudů může být pro něj složitá.

Pokud se v této souvislosti dívám na činnost parlamentní vyšetřující komise ke kauze OKD, přiznám se, že tak úplně nerozumím, kam směřuje. Doufám, že je to jen proto, že nemám dost informací, respektive, že z médií tyto informace nejsou zřejmé. Pokud se ale komise zaměří pouze na správnou výši odhadu a různé metody propočtu odhadu prodejní ceny minoritního majetkového podílu státu v OKD, Bakala to ustojí. Komise by se měla věnovat nesplnění veřejného příslibu Bakaly, prodat byty zájemcům z řad nájemníků bytů OKD, za pro ně výhodné ceny (uvažovalo se tehdy o 40 000 Kč za jeden byt).

Bakala měl ovšem pod palcem prakticky větší část české politické scény. Českou pravici, kterou podpořil nemalou sumou 28 mil. Kč před volbami do sněmovny v roce 2010 (sponzorské dary obdržely ODS, TOP 09 a Věci veřejné). Jeho vazby na osobního přítele, rádce a poradce ministra financí a pozdějšího premiéra Sobotky, Radka Pokorného jsou obecně známé. Privatizaci minoritního podílu státu zajišťoval ve Špidlově a v Grossově vládě B. Sobotka a na straně kupujících to byl R. Pokorný. Takže s výjimkou mé osoby, komunistů a lidovců, měl Bakala podchycené všechny vlivné politiky a politické strany. Jeho vliv uplatňovaný prostřednictvím vlivových agentur, které s ním dlouhodobě spolupracují ( např.Bison & Rose dlouhá léta spolupracující se Sobotkou a Chovancem), nelze podceňovat ani dnes. Osobně se domnívám, že Bakala je ve svém švýcarském sídle mediálními poradci hecován tak, aby z něj nesmyslně padaly další a další peníze na boj za jeho „vlastní“ zájmy, kterými už jsou spíš zájmy jeho mediálních poradců.

Před třemi týdny jsem podal za nesplnění veřejného příslibu na odprodej bytů ze strany Bakaly, trestní oznámení a zaslal jsem je Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci. Věřím, že právě toto je ta správná cesta, kdy by bylo možné, aby parlamentní komise mohla uplatnit svůj vliv.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV