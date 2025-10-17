Jiří Paroubek: Za co bere fialová vláda ještě plat?

19.10.2025 12:46 | Glosa

Výkon Fialovy vlády by měl být komplexní. Ona by si neměla vybírat ve své agendě fajnovosti, ale měla by se zabývat i věcmi které jsou pro ní nepohodlné. Například státním rozpočtem.

Jiří Paroubek: Za co bere fialová vláda ještě plat?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Paroubek

Národní rozpočtová rada vlády charakterizovala státní rozpočet na rok 2026 jako materiál, který v této podobě nelze schválit. Prostě, Fialova vláda si neví rady se státním rozpočtem na příští rok a proto se snaží  zamlžovat, zdržovat a hodit problémy na příští, tedy Babišovu vládu. Že je to nekorektní a vlastně neprofesionální, to Fialovu vládu nezajímá. Je to smutné představení odcházející vlády, kterou zde můžeme mít ještě na počátku měsíce prosince. A to s ohledem na zdržovací strategii hradních pánů.  Fialova vláda se zřejmě domnívá, že jí nastaly vakace. A rozpočet státu na příští rok, ten už  je jí volný. Je to neuvěřitelné, že hned po ústavě nejdůležitější zákon  státu  je takovýmto způsobem Fialou a spol. bagatelizován a jeho význam snižován. Fialova vláda zkrátka nechce dát svůj návrh státního rozpočtu do sněmovny.

Celý život jsem zpracovával rozpočty, na úrovni podniku, ale i pro malé a střední podnikatele, dále na úrovni největšího regionu, kterým je hlavní město Praha i na úrovni státu. Nebyl jsem pochopitelně, pokud jde o veřejné  rozpočty hlavním zpracovatelem rozpočtu.  Od toho jsou úředníci, politici určují směr a priority výdajů.

Ale znám sestavu rozpočtů ve veřejné sféře.

Státní rozpočet na rok 2026, jak jej zpracovala vláda  P. Fialy  je rozpočtem s mnoha černými děrami a neznámými, které zanechává Fialova vláda svým nástupcům.

V oblasti dopravních staveb chybí cirka 40 miliard korun. Peníze chybí v oblasti zdravotnictví a také v dalších oblastech státního rozpočtu. Pokud jsem dobře pochopil postup a metodu ministra financí Stanjury, tak ten by zařazoval další výdajové položky do státního rozpočtu na příští rok až podle vývoje příjmů státního rozpočtu v průběhu roku. Prostě objeví se nějaký nečekaný příjem, šup, můžeme zvýšit státní výdaje v určité oblasti. Takovéto flikování by ovšem bylo neuvěřitelné. Je to proti všem zásadám rozpočtové politiky  státu i proti zdravému rozumu. Prostě prvním krokem k nápravě této situace musí být předání návrhu státního rozpočtu na rok 2026 Fialovou vládou do Poslanecké sněmovny. Tedy do té nově zvolené, aby se tímto návrhem začala zabývat. Výsměšné výpady premiéra Fialy, například v tom směru, že přeci Andrej Babiš musí přece mít svůj státní rozpočet zpracovaný, nejsou na místě.   To přece není vůbec reálné, chtít po politické straně, aby zpracovala ucelený vlastní návrh státního rozpočtu. Od toho je aparát ministerstva financí, které je naplněno několika sty odborníků, kteří se této záležitosti mají týdny a měsíce věnovat. A výsledkem jejich práce je návrh státního rozpočtu.

Doufejme, že i prezident Pavel, který pochopil absurdní situaci, přesvědčí premiéra Fialu, aby předložil návrh státního rozpočtu do Poslanecké sněmovny k serióznímu projednání.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

