Jiří Vyvadil: Drsné, ale přátelské rady Babišovi, Okamurovi, ČSSD a KSČM. Úvodem

Vítězství Zemana coby prezidenta a Babiše coby premiéra jsem avizoval před rokem, kdy Sobotka se zcela podřídil Kalouskovi a vyhlásil Babišovi válku, což fakticky znamenalo, že nakonec smetl tuto nejúspěšnější vládu a rozmetal poměrně jasný politický systém.

Předpověděl jsem tuším den předtím než to nastalo jako jediný v ČR Brexit, jako jediný vítězství Trumpa, ač nerad vítězství Macrona, a opat znovu před volbami drtivé vítězství Babiše, ale věnoval jsem i jemnůstkám a předpověděl jsem, že Okamura porazí ČSSD, což v té době vypadalo naprosto neuvěřitelně.

Proč to píši?

Nuže jsme nyní v jakémsi mezičase a já se nemohu dívat na to, jak se dělá politika diletantsky.

Politika je o zákonitostech a její vývoj a procesy jsou předvídatelné.

Předznamenávám a zcela upřímně, že si přeji vládu vedenou Andreje Babiše. Svět zažívá změnu, všude se odvíjí jinak a nástup rebelů zaznamenáváme v USA v podobě Trumpa, ale částečně i Macrona, byť v jiné poloze, Řecko v podobě Tsiprase se také snažilo, ale je již bohužel díky konzervatistům zčásti na lopatkách. Skvěle zabodoval tandem Kurz – Schwache v Rakousku a dělá vrásky Bruselu, Paříži i Berlínu, o Brexitu ani nemluvím.

Od svých 14 let jsem vlastenec typu stoupence Dr. Edvarda Beneše a Tomáše G. Masaryka. Musel jsem to vypsat, aby bylo jasné, že nejsem vlastenec od doby, kdy lidé typu Okamury ještě nebyli na světě a pojem vlastenec od 19. století měl zcela jiný charakter, než jak by Tomio chtěl všem vnutit. S islámem a ani migranty to fakt nemělo naprosto nic společného.

Každý jsme jiný a i já volil Miloše Zemana jako politika, který možná jako jediná hlava státu v Evropě či ve světě se v zájmu této země pokouší vidět dál, za roh, který vidí, jak se svět mění a co nás ohrožuje a co musíme změnit a kam bychom naopak se měli napřít.

Andrej Babiš je naopak pragmatik, zajímá jej konkrétní úkol, zajímá jej, jak jej dojednat, odstranit, vyřešit. Nezajímají jej globální cíle, možná nevidí za 10 let, ale to, co je třeba zajistit ihned to týdne, do měsíce, chce hned.

Je to nádherný tandem. A nikdy nebyl v této zemi tandem prezidenta a premiéra tak komplementární.

Vláda Andreje Babiše, se strategickým vedením Miloše Zemana má všechny předpoklady být nejúspěšnější vládou za celou éru České republiky.

A teď se projevuje má sobeckost. Věk 63 je takový podivný. Mí rodiče překvapivě brzy zemřeli postupně a rychle v intervalu let 1963-1967.

Nuže, žil jsem tady, miluji tuto zemi, a pokud mám zemřít, tak v době, kdy má vlast bude na tom nejlépe. A to je oněch budoucích pět let. Drsné a surové, ale krásné…

A proto jak dál:

Snad dávám najevo jasnou preferenci pro tuto vládu. Ale nemohu si odpustit, byť stručné kritické poznámky k dosavadnímu průběhu chování politických aktérů..

Základní vadou… a Andreji fakt si přeji, abyste byl předsedou vlády, je Váš naivismus a až neskutečná měkkost a tolerance. Mohu Vás ujistit, že svého času by ani ministra vnitra vlády premiéra Miloše Zemana, ani ministra vnitra premiéra Jiřího Paroubka ani na vteřinu nenapadlo, zrušit povinnost mlčenlivosti detektiva Komárka, který by jistě pospal, co proti Vám policisté připravovali v souvislosti s Čapím hnízdech. Ministr vnitra pronesl – idiot, že chce být neutrální.

V situaci, kdy v Poslanecké sněmovně pokračuje zuřivý boj Antibabiš, který a jistě s vědomím Chovance, existuje už dva roky, činíte kroky, které znalec politické scény mé úrovně nechápe.

Nemusíte jezdit mezi blbečky do Bruselu. Pokývou hlavou, alkoholik Juncker Vás políbí na hlavu, ale Váš osud se odvíjí zde, v drahé domovině. Jsem jednoznačně přesvědčen a mám nějaké informace, že pokud by se Komárkovi umožnilo svobodně vypovídat, určitě byste vydán trestnímu stíhání nebyl.

A teď k Okamurovi… Nevolil jsem ho, je ovšem dobré, že upozorňuje na určitě problémy, které jsou celosvětovými. Migrace zlomí Evropu, zlomí Evropskou unii. Islám nepochybně bude základním geopolitickým střetem. Říkal to Američan Samuel Phillips Huntington. Každý chápe, že západní Evropa, pro nás naprosto nepochopitelně, vítá statisíce a milióny muslimů. To rozhodně není už problém Merkelové, tak by to lehce chtěla zbrdit. To je problém, tak říkajíc všech politických stran západní Evropy. V Německu všech s výjimkou AFD, jinde pomalu všech.

Teze prezidenta Zemana a tedy i Okamury: Stop migrantům je jedině možná. Chybná je její interpretace. Islamisty jistě nechceme, ale důležitější je, že Česká republika prostě nepřijme žádné migranty a je jedno, zda muslimské, či nemuslimské, pokud si to výslovně nebude přát.

Okamura by se měl učit od rakouské SPÖ, která je fakt inteligentnější. On nechce řešit problém, on chce vyvolávat emoci a tím zhoršuje situaci

V České republice není naladění k vnucenému přijímání migrantů z muslimského světa, a prostě je nepřijmeme.

Jestli v Německu totální fanatik šéf SPD Martin Schulz, odmítá stanovit horní hranici pro přijetí migrantů, chápeme to jako jejich rozvrat, ale je to jejich věc.

Ale běda, jestli nám Němci budou určovat, co máme dělat.

Okamura hledá prioritně každou větu, aby zněla agresivně. No blbost. 8% podpory si tak zajistí, ale vlastně je namydlený. Do vlády se nedostane. Takže by se měl učit. Nestačí stát někde za prezidentem, ale je třeba formulovat své požadavky inteligentně, aby jej mohl vítěz voleb akceptovat. A hlavně nemluvit jako kolovrátek. A to není dobře. Ale není to chyba Babiše.

KSČM jsou profesionálové, asi nejlepší ve Sněmovně. Zda jim to pomáhá, či ne v preferencích, nevím. Rozhodně státotvorně se snaží pomoci této zemi, jako nikdo jiný. Možná to bude i věkem Filipa, který se blíží tomu mému a ač jsme nikdy nebyli úplně na stejné barikádě a kdysi jsem je chtěl i zrušit, asi si přejme co nejlepší rozvoj této země a víme, že je dnes ideální příležitost.

Prostě chceme, aby se Česko po stránce sociální, ekonomické rozvíjelo co nejlépe.

A teď k mé bývalé ČSSD. Především zaznamenejte, že jsem až doposud nepoužil jediný hanlivý výraz (byť se blíží) a konstatuji, že i ČSSD má být ve jménu vyšších zájmů rozhodně připravena účastnit se Babišovy vlády. Dokonce….je to její morální povinnost.

S Babišem a lze nalézt odkazy se naprosto nemýlíme v jednom: Sobotka samozřejmě nemohlo vyhrát volby, ale to už tak bývá. Ovšem Sobotkova vláda s Andrejem Babišem jako místopředsedou zákonitě mohla a měla skončit jako nejúspěšnější v historii České republiky.

Skončila tragicky. Bohuslav Sobotka a jeho nohsled Milan Chovanec rozvrátili nejúspěšnější vládu v dějinách ČR tím, že poslední dva roky veškeré úsilí věnovali na zničení koaličního partnera, který ovšem trvale měl absolutně nejvyšší míru podporu obyvatelstva. Něco tak podlého za celou éru existence ČR nebylo.

Babiš má 100 % pravdu, že kdyby Sobotka a Chovanec nic poslední dva roky nedělali, mělo by ANO 30 % a ČSSD 20% a mohla vzniknout skvělá vláda.

Co se stalo, nelze odestát. Jestliže ČSSD na svém nejbližším sjezdu zvolí předsedou Milana Chovance., nemá právo na existenci. Většího vola jsem v ČSSD nezažil.

Hamáček, kterého kvůli jeho fanatismu ve prospěch NATO jistě nemusím, jistě nepřivede v příštích volbách ČSSD k triumfálnímu vítězství. Ale je naděje, že se ČSSD nějak zakotví. Je komunikativní a usmívá se. V zoufalství, i to je dobře. Doby pro socialisty a socdemáky – a vidíme to v Maďarsku, Polsku, Francii, ale vlastně i v Německu skončily. U nás přežijí jen v rámci vlády Andreje Babiše.…

Závěr je zřejmý: Neodkopávat SPD, koalovat s ČSSD a opírat se o modrost a státotvornost KSČM.

A nezapomínat na jedno: Prostí voliči věří miliardáři Babišovi a upřímně. Je to jejich člověk Priviligovaná elita Vondráčka, Pelikána, Stropnického by si i měla být vědoma toho, že stranu volila levice s ČSSD a KSČM na pomezí s SPD. Bez Babiše by ani jeden z nich nebyl čelním představitelem ANO.

Zatím se chovají jako Drahoš. Ať s tím hezky rychle přestanou.

