Josef Bernard: Narovinu, byl to debakl. A pořádný!

17.10.2018 12:21

No, řekněme si to narovinu. Byl to debakl a pořádný. Nemá cenu si nic nalhávat. Přitom postup léčby nebyl tak náročný. Držet se základních mantinelů svoboda, demokracie, solidarita a prosperita. Namísto toho jsme se zejména intenzivně opalovali.