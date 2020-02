Josef Ježek: Není pivo jako pivo

Určitě tu scénu z onoho populárního filmu znáte. Na sál při vesnické tancovačce přichází agronom Jaromír, v podání herce Oldřicha Vlacha, zmáčený od hlavy až k patě a celý rozčilený říká: „Chlapi, nelejte to pivo z okna, podívejte se jak vypadám“. To je realita ve filmu Vesničko má, středisková.

Realita České republiky od 1.5.2020.

Úprava sazeb DPH na točené pivo:

Točené pivo alko i nealko v provozovně ( s jídlem či bez) 10%

Nealko pivo z plechovky, lahve nalité do skleničky v provozovně 10%

Točené nealko pivo načepované do džbánu a odnesené 15%

Točené nealko pivo do kelímku (vratný, nevratný) u stánku bez zázemí 15%

Nealko pivo v plechovce, v lahvi bez služeb 15%

Točené alko pivo načepované do džbánu a odnesené 21%

Točené alko pivo do kelímku (vratný, nevratný) u stánku bez zázemí 21%

Alko pivo v plechovce, v lahvi bez služeb 21%

Alko pivo z plechovky , lahve nalité do skleničky v provozovně 21%

Člověk obdařený normálním selským rozumem na to kouká jako blázen a napadne ho jediné: Který idiot či idioti mohl tento nesmysl vymyslet? Odpověď je celkem snadná. Úředníci na ministerstvu financí! Ač Piráti nejsou šálkem mého čaje, musím dát v tomto případě za pravdu jejich představiteli, poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi: „Tak dlouho narovnávala tato vláda podnikatelské prostředí, až restaurace z točeného piva platí DPH 10% a stánek naproti 21%. Tým profíků, fakt!“

A reakce paní ministryně? V článku, ve kterém tyto nesmyslné sazby nijak nerozporuje, spíše obhajuje (no bodejť by ne, když ta blbost se zrodila na jejím ministerstvu) napsala, že tabulka je „ účelovou kombinací různých druhů nápojů konzumovaných v různém prostředí, a to včetně extrémních modelových příkladů, které se v praxi reálně nedějí“. A jako extrémní případ uvádí nealkoholické pivo natočené do džbánku a odnesené z provozovny. Nevím, co je na tomto příkladu extrémního, když si dojdu se džbánkem do restaurace kde čepují birel a po natočení si ho odnesu domů. Extrémní by snad bylo, kdyby si pro něj přišel extremista. A extrémní na tom je, že za něj zaplatím o 5 % více.

Paní ministryně se nás snaží přesvědčit, že v zásadě jde pouze o dvě sazby DPH. 10% - když pivo točené zkonzumuji přímo v restauraci a 21% - když pivo balené a točené zkonzumuji za jejími dveřmi. Do té druhé sazby však spadá i pivo natočené ve stánku na fotbale a tam též zkonzumované, protože stánek „nenaplňuje podstatu restaurační služby“. Tam se asi poskytují služby Armády spásy.

Jo a ještě jeden oblíbený argument použila. Takhle nám to nařizuje Evropská unie! To by mne snad až tolik neudivilo, tam se totiž rodí blbosti na běžícím pásu.

Pokud by se snad v této době točil remake onoho v úvodu uvedeného filmu, tak by v něm hospodský čepující pivo pronesl tuto větu: „Chlapi, nelejte to pivo z okna, nevím, jak ho mám účtovat“! Alespoň tak to komentují na internetu.

