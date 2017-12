Karel Januška: Ochrana volených zástupců před zásahy policie

Každý občan z opozičních stran se může domnívat, že došlo k porušení zákona, proto podává podnět policii.

V zákoně není jednoznačně definována pravomoc volených zástupců. V podstatě to není třeba. Ale je třeba, aby moc soudní chránila zvolené zástupce. Každá žaloba musí být zkoumána, zda je podaná dle zákona.

Policie by měla zkoumat pouze zda čin (nikoliv právo) opravňuje k šetření. Činem rozumím třeba 7 milionů v krabici. Zabývat se takovým případem je povinností policie.

Jestliže se někdo obrátí na policii (nebo policejní vyšetřovatel je požádán), aby vyšetřil právní domněnku, zda došlo k trestnému činu (Babiš, Janoušek, Dalík, Nagyová, Tluchoř....), takové případy má žalobce podat k soudu. S patřičným soudním poplatkem. Soud zkontroluje, zda byl poplatek zaplacený a případ musí (spravedlivě!) vyřešit. Soud podle (všech) předložených důkazů a litery Ústavy rozhodne pravdivým výrokem.

Taková je idea pro rozhodování sporů v právním státě.

U nás platí idea totalitního státu, že soud rozhoduje na základě „závazného právního názoru“. Když tento názor soudce nesdílí, tak podle „právních předpisů“ soudce odvolacího soudu přikáže soudci prvního stupně, jak má rozhodnout. Ústavní příkaz „nikdo nesmí rozhodování soudce ohrožovat“ je nezávazný. Soudce prvého stupně, který ho nesplní, je v soudní hierarchii (která nemá právo existovat) šikanován.

Nemáme právní stát, ale stát justiční mafie. Státní zástupci se motají do případů, které jim nenáleží. Jestliže se p. Janoušek dopustil dopravního přestupku, policie ho měla řádně pokutovat. Protože se p. Janoušek s poškozenou řádně vyrovnal, státní zástupce nemá právo se do soukromých věcí občanů motat. Zaplatil státní zástupce poplatek za žalobu?

Proto máme plné věznice.

Proto je třeba vyjmout státní zástupce z pravomoci ministra spravedlnosti a dát je do pravomoci ministra vnitra. Policista nemůže řešit právní vztahy. Právnická (justiční) mafie využívá státní zástupce k politickým účelům.

Páni poslanci všech politických stran. Měli byste uvážit, zda není třeba přijmout následující doplněk předpisů:

§ 1. Hierarchické uspořádání poznatků a právních norem tvoří „Zákon“, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:

1. zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických,

2. Ústava, Listina práv a svobod,

3. nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO)

4. zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,

5. nařízení institucí a osob, které jsou zmocněni taková nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje porota nejméně tří soudců. Její rozhodnutí musí být jednomyslné.

§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz. Soud nemá právo měnit žalobní návrh.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové, každý občan má nárok na dva zákonné soudce. Soudy na každém stupni mají povinnost vyřešit spor. Nemají pravomoc nutit jiné soudy, aby za ně rozhodovaly.

Ze státu řízeným justiční mafií by se republika stala právním státem. Kroky volených zástupců by byly pod ochranou moci soudní (v hierarchii „Zákona“ na pátém stupni). Každý, kdo by chtěl podávat žalobu na volené zástupce, musel by předem zaplatit soudní poplatky. Jak jednoduché.

Má to jednu zásadní vadu. "Občané s právnickým vzděláním" a justiční mafie by přišla o nevysychající zdroj příjmů.

Karel Januška

Psali jsme: Karel Januška: Programové prohlášení Babišovy vlády Karel Januška: Otevřený dopis ministru spravedlnosti Karel Januška: Cesta z pekelné situace Karel Januška: Český stát v rukách justiční mafie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV