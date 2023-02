Karel Wágner: Spáchal Andrej Babiš trestný čin?

reklama

Přičemž některé z nich mají, a jiné zřejmě ještě mít budou, nějakou dohru. Například Marka Prchala z marketingového týmu Andreje Babiše před několika dny ze svých řad vyloučilo sdružení reklamních profesionálů Art Directors Club Czech Republic (ADC), neboť Babišovu kampaň před druhým kolem prezidentské volby považuje za neetickou. Ovšem Marek Prchal byl především šéfem nových médií, to znamená, že se v kampani staral o sociální sítě. Na čem přesně se podílel, to ví jen ti lidé, kteří na kampani reálně pracovali. Nicméně se již objevily spekulace o tom, že se ve druhém kole voleb mohl zasloužit o zveřejnění diskutované výzvy k prezidentským sázkám na Facebooku.

I když se dnes snaží stoupenci Andreje Babiše znění jeho výzvy k sázkám různě překroutit, vešla již v obecnou známost. Ale uveďme si pro pořádek zde původní tweet: „Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12 000 Kč. Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp,“ lákal na vypsaný kurz málo soudné spoluobčany Andrej Babiš. Později na Nově prohlásil, že se měl držet více při zemi a lidem doporučit na jeho prvenství vsadit jen 100 korun. I tak by však vystupoval v roli „dobrodince“. Je to zřejmě dáno tím, že Andrej Babiš o sobě s oblibou říká: „Kdybych nerozuměl lidem, nikdy bych nevybudoval úspěšnou firmu.“

Tedy rozumí i těm málo soudným spoluobčanům, jejichž hlasy se mu v závěrečné fázi kampaně, kdy nebylo již další voliče kde jinde brát, hodily do krámu. A také věděl, že řada lidí u nás slyší na bezpracný zisk. A tak se jeho kupecké počty jevily být tím správným, i když ve skutečnosti absurdním trumfem pro závěrečnou partii druhého kola prezidentských voleb. Neboť kdo si na základě jeho výzvy vsadí, nutně pak půjde volit, přičemž logicky bude volit toho, na koho si vsadil, aby zvýšil svoji šanci na výhru. Tedy čím více lidí si na autora této výzvy vsadí, tím více jich (a dalších, které pak budou přesvědčovat), bude volit svého dobrodince. A v některých okresech a lokalitách, kde Andrej Babiš dosáhl drtivého vítězství, to zřejmě zafungovalo. Tedy o tohle mu ve skutečnosti šlo. A nic jiného za jeho vyzýváním voličů, aby si šli na jeho vítězství v prezidentských volbách vsadit, nehledejte.

A že mu řada lidí při daném kurzu skočila, jak se u nás říká, na špek? Inu, najde se u nás hodně lidí, co o jeho slibech nikdy nepochybovali. A on jim opravdu řekl "vyhrajete 12 000 Kč". Ale hlavně jim řekl: "Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp,“ tedy je takto ujišťoval, že jim k výhře pomůže. Pak tedy ti, co bezmezně věřili jeho dosavadním slibům, i tomuto slibu uvěřili. O tom celý ten humbuk vlastně je. Ale podávat kvůli tomu na Andreje Babiše trestní oznámení, to přece jenom je, jak se u nás říká, mimo mísu. Pokud se někdo cítí být nečestným jednáním Andreje Babiše poškozen, může se obrátit na Českou advokátní komoru a požádat o advokáta, který mu zdarma v jeho věci poradí. Za vyřízení žádosti zaplatí poplatek ve výši 100 Kč, přičemž ani tento poplatek nehradí, pokud je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, nebo osoba pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi.

Anketa Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla? Dobře 3% Špatně 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16945 lidí

Jinak řečeno, Ministerstvo financí má sice prověřit, zda neúspěšný kandidát na hlavu státu a poslanec Andrej Babiš neporušil svým tweetem zákon o propagaci hazardu, ale o trestný čin tu nejde. Tedy policie, která přijala několik oznámení, přes všechny výkřiky některých uživatelů sociálních sítí žádné usnesení o zahájení trestního stíhání v tomto případě nevydá. Usnesení by mohla vydat jen po skončení fáze trestního řízení zvaného prověřování, pokud by zjištěné a odůvodněné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že byl spáchán trestný čin a byl dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba.

V souvislosti s kauzou sázek na prezidentského kandidáta se na internetu objevují všelijaké hejty, zesměšňují málo soudné voliče, kteří uposlechli výzvu Andreje Babiše a vsadili si na jeho vítězství v prezidentských volbách. Takový hater, který namísto autorovi tweetu se vysmívá zklamaným sázkařům a označuje je za „osoby nesvéprávné“, zcela ignoruje složení obyvatel sociálně vyloučených lokalit a opomíjí tak jeden z aspektů dané kauzy. Andrej Babiš, který často lidem sliboval, že díky jemu bude líp, totiž tentokrát využil i malé finanční gramotnosti osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách, které při komunálních volbách svůj hlas zpravidla odevzdávaly za jim vyplácenou hotovost (více ZDE). A kdo z těchto úplatných voličů by nechtěl slibovaných 12 tisíc korun, o kterých se doslechl? A že k tomu potřebnou tisícovku zrovna nemá? Inu, tak si ji prostě půjčí od zdejšího lichváře. A právě o tom Andreje Babiše kritizující Olga Richterová, místopředsedkyně Parlamentu ČR, která v minulém volebním období působila jako místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku a členka Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, již hovořila.

Ale vezměme si tento případ: čtyři výtečníci z Brněnska vylákali z lidí čtvrt miliardy, i když evidentně vykazoval jejich obchodní model znaky takzvaného letadla, jak se o tom 8. dubna 2022 psalo na iDNES (ZDE). To snad celou částku vylákali z „nesvéprávných jedinců“? Nebo snad všechny ty, co naletěli šmejdům a koupili si jejich hrnce či jiný krám, jednoduše označíme za nesvéprávné? A co případ takzvaných energošmejdů, kteří se snažili prodat lidem co nejdražší tarify, které byly pro ně nevýhodné. Copak ti, co jim podepsali smlouvy, byli všichni nesvéprávní? Jinak řečeno, jestliže někdo využije důvěřivosti a snadné manipulovatelnosti některých našich spoluobčanů, nemůžu ho hájit. Nemůžu tvrdit, že ti, co uvěřili, že nejlepší volbou je volba Andreje Babiše, který má údajně největší sociální cítění a také nejvíce pomůže sociálně slabým, aby nakonec přišli o vsazené částky, jsou osoby nesvéprávné.

Na druhé straně je třeba si uvědomit, že na internetu se nejrůznější přispěvatelé s radostí chopili absurdního triku Andreje Babiše z prezidentské volby a namísto skutečných osob stojí za všelijakými vzkazy, v nichž žádají vrácení peněz, které údajně měli po jeho výzvě v některé sázkové kanceláři utratit. Tedy nelze pochybovat o tom, že velká většina takovýchto vzkazů není než padělek či podvrh, tedy fejk. Jako když „důchodce“ tvrdí, že vsadil celý svůj důchod a nemá teď na nájem ani na jídlo, nebo že „samoživitelka“ vsadila celý přídavek na dítě a nemá teď na plínky. Ovšem takovýchto vzkazů je na netu méně než těch, co se snaží celý přešlap Andreje Babiše bagatelizovat, nebo svádět na jiné. A najdou se i diskutéři zpochybňující samotný fakt, že celý ten humbuk spustil tweet Andreje Babiše, jenž byl zopakován na Facebooku, kam ho možná neumístil on sám, ale někdo z jeho týmu. Ovšem to nic nemění na tom, že Andrej Babiš je zodpovědný za to, co se publikuje na jeho sociálních sítích.

I když Andrej Babiš v případě následků této kauzy dosud mlčí, místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová se již k žádostem o úhradu částek, vsazených na Andreje Babiše, vyjádřila: „Do určité míry nevím, jestli to na sociálních sítích jsou jenom hejty, nebo se to zakládá na pravdě. Klonila bych se k tomu prvnímu a myslím si, že tohle je to věčné rozdmýchávání emocí okolo Andreje Babiše. Kdyby náhodou vyhrál, tak bychom toto téma neřešili. A po nikom by se nechtělo, aby se podělil o výhru.“ Nicméně přece jen vůči zoufalým, podvedeným voličům zaujala vstřícný postoj: „Pokud skutečně existuje člověk, který vsadil poslední peníze, doloží, že je v nějaké podobné obtíži, nevěřím tomu, že Andrej Babiš vůči tomu zůstane imunní,“ řekla 30. ledna v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz (ZDE).

Je pravda, že v sociálně vyloučených lokalitách, na které Andrej Babiš mířil, nejčastěji žijí Romové. Ale už dávno nebydlí jenom tam, přičemž Romů u nás žije hodně. A tak vedle snahy získat hlasy SPD se Andrej Babiš také vydal na romskou svatbu a nechal o tom na Facebooku kolovat video, jak v rytmu romské hudby tančí. I díky tomuto videu získal hlas mnoha Romů ve druhém kole prezidentských voleb. Neboť video, jak si toho všimli novináři (ZDE), mělo vbrzku 260 tisíc zhlédnutí a zhruba sedm tisíc sdílení. Sdíleli ho především Romové, kteří měli ve volbě prezidenta jasno: „Čavale Babiš je náš. Jděte k volbám,“ vyzýval sledující uživatel Peťa Gaži. „Náš prezident Babiš,“ přidala se Marcela Čechová. „Volte jedině Babiše,“ vzkázala svým sledujícím Claudi Horváthová. Také romský recidivista, šestnáctkrát trestaný Ferdinand Baník, zveřejnil fotografii s Andrejem Babišem a vyzval na Facebooku Romy, ať dají hlas šéfovi hnutí ANO: „My Romové si musíme uvědomit, že potřebujeme takového prezidenta, u kterého budeme mít zastání a takový prezident, myslím, dle mého názoru, je jedině pan Andrej Babiš,“ uvedl v nahrávce.

Přes všechna tvrzení stoupenců Andreje Babiše, že jeho tweet nemohl vést k následné vlně sázek, však k tomu vedl. Hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák o tomto tweetu říká, že „byl opravdu velkým nebo rozhodujícím signálem pro spoustu sázejících a vlastně hodinu po zveřejnění jeho tweetu jsme zaznamenali opravdu nápor, doslova tisíce nových registrací.“ A pokud budeme vycházet z vyjádření bookmakera Fortuny, tak Andrej Babiš nemobilizoval běžné sázkaře, ale mobilizoval voliče, co dosud prostřednictvím internetu nesázeli. Ti si nejdříve museli zaregistrovat účet a až potom si mohli vsadit. Andrej Babiš sice svůj tweet i příspěvek na Facebooku cílil na Fortunu, ale Václav Sochor, vedoucí oddělení komunikace z konkurenční sázkařské společnosti Tipsport, na ČRo Radiožurnál zvýšený zájem o tento absurdní hazard rovněž potvrdil: „Před tím tweetem byl odskok sázek na jednotlivé kandidáty u Tipsportu sedm milionů korun ve prospěch Andreje Babiše. V pátek ráno, čili dvanáct hodin po tom tweetu, přesáhl dvacet milionů korun.“

Tak jako příznivci Andreje Babiše dnes zpochybňují fakt, že jeho tweet spustil vlnu předem prohraných sázek, najdou se i tací, co v rámci očisty Andreje Babiše uváděné sázkové kurzy označují za falešné. Tak třeba jedna paní 31. ledna na webu Neviditelný pes v diskusi pod mým článkem Absurdní trik Andreje Babiše, která Babišovým tweetem vyprovokované sázky považuje za nesmysl, napsala: „Čím více lidí by na něj sázelo, tím menší by byl kurzový rozdíl. To se také stalo. Už druhý den byl kurz 6,5 místo 12.“ Jenže i když ke změnám kurzu u sázek skutečně dochází, zde nešlo o sportovní zápas. A tak došlo na Fortuně i Tipsportu ke změnám jen nepatrným.

Tedy ve čtvrtek, kdy Andrej Babiš svoji výzvu tweetoval, byl na něj vypsán nejvyšší kurz 12. Pak ho sice sázkové kanceláře časem o něco snížily, ale nebyl nižší než 10. Takže nějaká změna tu byla, ale při těchto absurdních sázkách prakticky nehrála roli. Ostatně každý si může dohledat kurzy na druhé kolo prezidentské volby u Fortuny, aktualizace v sobotu 28. ledna v 7:40, kdy si kurzy stály takto: P. Pavel 1,08, A. Babiš 11,00. A každý, kdo žijete v ČR, dobře ví, že druhé kolo prezidentských voleb probíhalo už v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin. V případě těchto sázek se lze jistě věnovat i jiným aspektům a souvislostem. Ale těch se nejspíše chopí renomovaní autoři, aby sepsali pár statí, jimi publikovaných v prestižních časopisech.

Tak co říci závěrem. V případě výzvy Andreje Babiše k sázkám na jeho vítězství při prezidentské volbě šlo o nemorální chování, jež nelze kvalifikovat jako trestný čin. Nakonec o tom je i tolik propíraná kauza Čapí hnízdo. I když v této kauze soud podnikatele Andreje Babiše zprostil obžaloby, neznamená to, že by soud konstatoval, že Andrej Babiš je morálně bezúhonný. V kauze Čapí hnízdo se evidentně zachoval nemorálně a zaznělo to i v samotném odůvodnění rozsudku.

A tuhle nálepku mu nikdo neodpáře.

Psali jsme: Karel Wágner: Soudný den v režii Green Dealu Karel Wágner: Perly zeleného šílenství ve městech Karel Wágner: Kdo (ne)uvěří Ivermectinu? Karel Wágner: Už jste měli vši?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.