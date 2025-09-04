Rok 2025 je rokem 80. výročí vítězství ve válce čínského lidu proti japonské agresi a ve světové protifašistické válce. Historie je svědkem minulosti a ukazuje cestu do budoucnosti. Dne 3. září čínský lid slavnostně připomněl tuto událost na náměstí Tchien-an-men. Čínský prezident Si Ťin-pching pronesl významný projev, v němž vyjádřil upřímnou vděčnost zahraničním vládám a mezinárodním přátelům, kteří podporovali a pomáhali čínskému lidu v boji proti agresi. Vyzval všechny národy, aby společně vzpomínaly na historii, ctily mučedníky, vážily si míru a budovaly lepší budoucnost.
Válka čínského lidu proti japonské agresi byla nesmírně těžkým a hrdinským bojem plným útrap, a také byla důležitou součástí světové protifašistické války. V tehdejší době, tváří v tvář zápasu na život a na smrt mezi spravedlností a zlem, světlem a temnotou, pokrokem a reakcí, čínský lid bojoval za přežití země, za národní omlazení a za lidskou spravedlnost. Nespočet čínských lidů svou nezdolnou vůlí, svou krví a životy udrželi východní hlavní bojiště světové protifašistické války, vázali největší počet japonských sil a přinesli největší oběti. Celosvětová protifašistická válka si vyžádala přes 100 milionů obětí, z toho více než 35 milionů připadlo na Čínu. Vytrvalý boj čínského národa proti japonským fašistickým silám zajistil rozhodující strategický prostor pro konečné vítězství v Evropě a v Tichomoří. Tento nesmazatelný historický přínos k záchraně lidské civilizace a ochraně světového míru bude navždy zapsán do dějin spravedlivé věci lidstva.
Čínský lid získal v boji proti japonské agresi širokou podporu mezinárodního společenství, včetně Evropy. Historie nesmí zapomenout, že v kritickém okamžiku války riskovali rybáři z Čou-šanu v čínské provincii Če-ťiang své životy, aby zachránili 384 britských válečných zajatců na palubě lodi Lisbon Maru; čínský diplomat Ho Feng-šan vydal tisíce víz židovským uprchlíkům, aby mohli vstoupit do Šanghaje; francouzský lékař Bussiere zřídil leteckou trasu přes Himaláje („Hump Route“) pro přepravu zdravotnického materiálu; Němec John Rabe se snažil chránit čínské civilisty během masakru v Nankingu, zatímco českoslovenští lékaři Frederick Kisch a František Kriegel přijeli zdaleka, aby se připojili k mezinárodním lékařským týmům a bojovali bok po boku s čínským zdravotnickým personálem na frontě i v zázemí. Na evropském bojišti se český národ nikdy nevzdal a zrodilo se z něj mnoho významných antifašistických hrdinů. Přátelství mezi Čínou a Evropou, které bylo zpečetěno krví na protifašistických bojištích, zůstává trvalé a neotřesitelné.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Obrovský historický význam a oběti čínského lidu v boji proti japonské agresi vzbudily respekt a uznání mezinárodního společenství. Po válce Čína spolupracovala s evropskými mocnostmi, jako jsou Velká Británie a Francie, na založení Organizace spojených národů a vypracování Charty OSN, čímž byly vytyčeny základní normy pro současné mezinárodní vztahy a položen pevný základ pro vstup světa do éry celkového míru a rychlého rozvoje. Jako nedílná součást mezinárodního řádu Káhirská deklarace a Postupimská deklarace jasně určily, že území včetně Tchaj-wanu a ostrovů Penghu, která byla zabrána Japonskem,mají být navrácena Číně. Princip jedné Číny se od té doby stal všeobecným konsensem v rámci mezinárodního společenství a základní normou mezinárodních vztahů.
Čínský národ je velký národ, který se nebojí násilí a je nezávislý a soběstačný. Když se ohlédneme zpět, čínský lid čelil bezprecedentní katastrofě, kterou fašismus přinesl do dějin lidstva, a spojil se se všemi mírumilovnými národy světa, včetně českého národa, a bránil světový mír vlastními životy. O osmdesát let později, když stojíme před volbou mezi mírem a válkou, dialogem a konfrontací, vzájemně výhodnou spoluprací a hrou s nulovým součtem, čínský lid pevně stojí na správné straně dějin, na straně pokroku lidské civilizace. Zůstáváme odhodláni pokračovat na cestě mírového rozvoje a spolupracovat s národy všech zemí, včetně České republiky, na budování společenství se sdílenou budoucností pro lidstvo. Jsme si plně vědomi toho, že je třeba si pamatovat poučení z historie. Pouze tím, že se budeme navzájem považovat za rovnocenné, budeme harmonicky koexistovat a budeme si vzájemně pomáhat, mohou národy a lidé zajistit společnou bezpečnost, odstranit příčiny války a zabránit opakování historických tragédií. Za tímto účelem by všechny národy měly rozhodně hájit poválečný mezinárodní řád, opustit ideologizovanou diplomacii a blokové konfrontační myšlení, řešit rozpory a bezpečnostní dilemata prostřednictvím spolupráce, urovnávat rozdíly a spory mírovými prostředky a řešit globální výzvy prostřednictvím solidarity.
Bohužel, když se podíváme na současnost, svět je daleko od míru. Stále převládá myšlení studené války a blokové konfrontace a cesta k míru a rozvoji zůstává dlouhá a náročná. V mnoha regionech zuří neustálé konflikty; některé státy jednají bezohledně a uchylují se k unilateralismu, protekcionismu a hegemonistickým praktikám; hrstka států a protíčínských politiků prosazuje takzvanou strategii „využívání Tchaj-wanu k omezení Číny“, přičemž nesprávně interpretuje rezoluci Valného shromáždění OSN č. 2758 s cílem zpochybnit suverenitu a územní celistvost Číny, čímž podkopává autoritu OSN a poválečný mezinárodní řád. Je třeba zdůraznit, že jakékoli slovo či čin, které zkresluje nebo falšuje dějiny nebo popírá výsledky vítězství ve druhé světové válce, představuje výsměch dějinám a urážku lidského svědomí. Pokud by se tomu nezabránilo, úsilí mezinárodního společenství za posledních osmdesát let od konce války by bylo zmařeno.
Ačkoli jsou Čína a Evropa odděleny horami a moři, vytvořily si během války silné pouto společného cíle a sdíleného osudu. Letos uplyne 50 let od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Evropskou unií. Jako dvě hlavní síly, které společně hájily spravedlnost a bojovaly proti fašismu, jako spoluvytvářitelé a obránci poválečného mezinárodního řádu a jako dvě klíčové síly podporující multipolaritu by Čína a Evropa měly rozhodně nést odpovědnost za prosazování spravedlnosti, zachování míru, prosazování správného výkladu dějin druhé světové války a chránit výsledky vítězství ve druhé světové válce. Musíme se přizpůsobit duchu doby, společně se postavit proti unilateralismu, protekcionismu a hegemonii a prosazovat rovný a řádný multipolární svět a inkluzivní ekonomickou globalizaci prospěšnou pro všechny, abychom vnášeli pozitivní impuls a stabilitu do světa poznamenaného turbulencemi a konflikty a vytvořili správnou cestu vzájemného respektu, mírového soužití a prospěšné spolupráce mezi Čínou a EU v nové éře, aby z odkazu míru mohl těžit celý svět. Pevně věříme, že vznešená věc lidského míru a rozvoje jistě zvítězí!
Velvyslanec Čínské lidové republiky v ČR Feng Biao
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV