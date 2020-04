Kverulant: Odtah vozidla, nařízený dálniční mafií

reklama

Kverulant.org proti tomu opakovaně protestoval a i jeho tlak přiměl ŘSD k podpisu smlouvy s Českou kanceláří pojistitelů o odstraňování překážek na některých dálnicích. Náklady jsou tak zaplaceny z povinného ručení a řidiči nehrozí, že by mu jeho pojišťovna odmítla hradit náklady na předražený odtah. Stále však není zcela vyhráno, v lednu 2020 se poslanec Kott pokoušel zavést státní monopol na odtahy vozidel na dálnicích zákonem. Stále se vyskytují případy, kdy se stát ve spolupráci dálničními parazity pokouší okrást řidiče.

„Stalo se to 1. 2. 2020 cca ve 22.00 hod., kdy se mi při cestě do Prahy na dálnici D1 na 168,5 km porouchalo auto AVIA. Odpadla mi kardanová tyč a byl jsem nucen odstavit auto na krajnici. Hned jsem volal své pojišťovně, která mi oznámila, že mi posílají svou smluvní odtahovou službu VEMAX. Mezitím však, cca ve 23.00 hod. přijeli policisté, kteří mi vzali papíry, auto označili světelnou šipkou a zavolali, navzdory mé informaci o očekávané odtahové službě od mojí pojišťovny, svou odtahovou službu JEREX. Odtahové auto přijelo velmi rychle, za asistence policistů mě naložili, přičemž policisté dali řidiči pokyn, aby mě odtáhl z dálnice k hotelu Annahof, a odešli. Nastoupil jsem do kabiny řidiče. V jeho kabině byla i jedna žena. Když jsme sjeli z dálnice a blížili jsme se k hotelu, řidič nechtěl zastavit, chtěl mě odtáhnout do servisu v Ostrovačicích, se kterým má můj kolega špatnou zkušenost, protože mu tam vykradli věci. S tím jsem nesouhlasil, byl jsem nucen vyskočit z vozidla a postavit se před auto. Mezitím už přijelo odtahové auto VEMAX od mojí pojišťovny. Řidič ‚státního‘ JEREXu mě nechtěl složit, pokud mu nezaplatím za ani ne 400 metrů 20 000 korun. Pak snížil částku na 10 000. S tím jsem samozřejmě nesouhlasil. Přijeli i policisté, ale ti se vyjádřili, že se jich to netýká, byl jsem už pryč z dálnice. Řidič JEREXu si přivolal telefonem partu čtyř mužů a jedné ženy. Tato skupinka se chovala skutečně agresivně. Požadovali peníze a nechtěli mě složit. Nejjemnější slova byla ‚máš prachy, hajzle?!‘. Naštěstí řidič ‚mojí‘ odtahovky zůstal se mnou, jinak by mě určitě fyzicky napadli. Po 2hodinovém handrkování mě nakonec za částku 5000 korun složili a odtahovka mojí pojišťovny mě připojila a odtáhla do servisu Kardany ve Velké Bíteši. Dodnes mi stoupne adrenalin, když si vzpomenu na tuto příhodu. Myslím, že je to typický příklad dálniční mafie.“

Jak už bylo řečeno, v lednu 2020 se poslanec Kott z Hnutí ANO pokoušel zavést státní monopol na odtahy vozidel na dálnicích zákonem. Jeho pokus sice nevyšel, ale další pokusy o okrádání řidičů ve velkém nejspíš budou následovat. Stojí za ním totiž propojení vládních politiků a soukromých firem. Obecně prospěšná organizace Kverulant.org je přesvědčena, že za Kottovým návrhem se ve skutečnosti skrývá odtahová společnost Pretol a šéf poslanců ANO Faltýnek. Podle pozměňovacího návrhu by policista musel nařídit provedení odtahu vozidla vždy smluvním partnerem ŘSD, tedy obvykle Pretolem nebo JEREXem. A to i v případech, když si řidič dokáže odtah zavolat sám. Policista by tak vždy musel zavolat odtahovku, kterou využívá správce dálnice, jímž je ŘSD. Jak by to asi vypadalo v praxi, popisuje výše uvedený příběh. Navíc pojišťovny mají zasmluvněny odtahy za rozumnou cenu a tu také z povinného ručení obvykle zaplatí. Předražené odtahy nařízené dálniční mafií budou odmítat proplácet. Řidič pak bude jen bezmocně sledovat, co se děje s jeho autem za jeho peníze.

Další podrobnosti naleznete v kauze Dálniční lovci nehod (ZDE).

Psali jsme: Kverulant: Praha uzavřela další nemravné smlouvy na billboardy Kverulant.org podal oznámení o přestupku předsedkyně ČTÚ Kverulant: Velmi zpožděný kulový blesk Kverulant.org žádá NKÚ o prošetření postupu státu v kauze Diag Human

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.