Kverulant: Vyšetřování vysokého státního úředníka opět pokračuje

Kverulantův zmapovaný tunel, národní elektronický nástroj (NEN), zavádí do běžného principu IT tunelů jednu významnou inovaci. Neřeší totiž žádný skutečný problém.

NEN je software, který by měl sloužit k zadávání elektronických výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá zákon. Takový program ale už dávno vyvinula řada IT firem – a není nijak drahý, může být dokonce i zadarmo. Přestože Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za NEN již utratilo přes půl miliardy, stále není hotov.

MMR soutěžilo tak flagrantně protizákonně, že mu ÚOHS dokonce zakázal plnění jedné smlouvy a to s účinností od 9.12.2016, ale příslušný ředitel odboru Bogdanov poslal dopis s výzvou k zastavení prací až 10. 2. 2017. Dvouměsíční prodlení se zastavením prací způsobilo značnou škodu, dokonce umožnilo dodavateli žádat bezdůvodné obohacení.

O tom, že práce probíhaly přes zákaz, svědčí opakované aktualizace systému NEN a získání certifikace pro NEN v únoru 2017. Proto Kverulant podal letos v březnu 2017 na vysokého úředníka Bogdanova trestní oznámení pro podezření ze spáchání tří trestných činů: zneužití pravomoci úřední osoby, maření výkonu úředního rozhodnutí a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Kverulanta dosti překvapilo, že Policie loni jeho trestní oznámení odložila. Kverulant se však nevzdává snadno, a tak podal proti odložení hned dvě stížnost k příslušnému státnímu zástupci, Sice to trvalo dlouho, ale státní zástupce dal nyní Kverulantově stížnosti zapravdu a věc vrátil policii k došetření (ZDE).

Více o NEN ZDE

autor: PV