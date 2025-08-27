Opět pád vlády? „Macron táhne Francii ke dnu“

Když v roce 2024 centristé francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jasně prohráli volby do Evropského parlamentu, prezident na to reagoval vypsáním předčasných voleb. Tam se znovu ukázalo, že Macronova strana již není nejsilnějším politickým uskupením v dolní komoře francouzského parlamentu, v národním shromáždění, a Francie od té chvíle proplouvá rozbouřenými politickými vodami.
Teď se francouzský premiér rozhodl k radikálnímu kroku, který může ve Francii vyvolat další politickou krizi. Na počátku září si chce do parlamentu jít pro vyslovení důvěry. Britská veřejnoprávní BBC poznamenala, že se Francie stále potýká s „katastrofálními dopady ukvapeného rozhodnutí prezidenta Macrona“ rozpustit po loňských prohraných volbách parlament a vypsat nové volby.
Pokud François Bayrou skutečně 8. září požádá Národní shromáždění o důvěru, s velkou pravděpodobností toto hlasování prohraje, což podle BBC „Francii v době obrovské ekonomické, sociální a geopolitické nejistoty opět zanechá bezmocnou“.
„Katastrofální dopady ukvapeného rozpuštění parlamentu prezidentem Emmanuelem Macronem v červenci 2024 již podruhé během roku hrozí institucionálním chaosem, a dokonce i občanskými nepokoji,“ varovala BBC.
Bayrou chce v parlamentu prosadit kroky, které mají z jeho pohledu vést k tomu, že Francie opět získá kontrolu nad svým státním dluhem. A právě přijetí těchto kroků chce spojit s vyslovením důvěry vládě. Jenže pravděpodobně ani on sám nevěří, že důvěru získá.
Šéf socialistického klubu poslanců Boris Vallaud už naznačil, kudy se ubírají jeho úvahy. „Musíme změnit politiku a k tomu musíme změnit premiéra,“ řekl televizi BMF.
„Posledních 18 měsíců prezidenta Macrona ve funkci vypadá jako smutná parodie na nadějnou éru, kterou tak hrdě ohlásil v roce 2017,“ napsala k tématu britská veřejnoprávní stanice.
Server britského listu The Guardian upozornil, že rozhodnutí francouzského premiéra rozkolísalo francouzské finanční trhy, což v konečném důsledku znamená, že se prodraží financování francouzského státního dluhu.
BBC nabídla úvahu, že Bayrou možná sází na vstup do prezidentského souboje v roce 2027. Snad doufá, že si voliči uvědomí naléhavost ekonomických obtíží Francie a nutnost hledat úspory tam i onde. Ale zatím se nezdá, že by to většina Francouzů viděla stejně jako Bayrou
autor: Miloš Polák
