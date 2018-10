LIGA LIBE: Kulatý stůl proběhl v konstruktivní a věcné atmosféře

Tato událost navázala na dřívější signaci Petice proti odzbrojení (iniciované LIGOU LIBE, www.ligalibe.cz) ze strany právě předsedy dolní komory parlamentu, tak také ze strany prezidenta a premiéra země. Petice proti odzbrojení do dnes ručně stvrdilo na 200 000 petentů.

Petice proti odzbrojení reaguje na „zákazovou, proti-zbraňovou“ směrnici EU komise (SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní), která ve jménu boje proti terorismu odzbrojí absurdně nikoli pachatele, leč pouze a jen slušné a zákona dbalé legální držitele zbraní. Proto se proti této směrnici vzedmula obří vlna občanského odporu (zastřešeného pod výše uvedenou peticí a LIGOU LIBE), jakož i byla podána žaloba na neplatnost směrnice k Evropskému soudnímu dvoru ze strany naší republiky.

Na kulatém stole se prve historicky setkali zástupci ministerstev obrany a vnitra, zástupci obou komor parlamentu, ústavní právník, odborná veřejnost. Došlo ke konstruktivní diskusi nad několika tématy. Prvým z nich byl postup s ohledem tzv. mininovely (Sněmovní tisk 92/0, část č. 1/10 Novela z. o střelných zbraních, viz), přičemž bylo zúčastněnými dohovořeno, že mininovela bude nadále vyřazována z jednání schůzí poslanecké sněmovny, a to až do doby, než bude Evropským soudním dvorem rozhodnuto o námi podané žalobě. Rozsudek se očekává na jaře roku 2019. Další diskutovaným tématem byly 4 nově vznikající zákony, tvořené Ministerstvem vnitra ČR, (1.nový zákon o zbraních („základní“, „implementační“, „vyjímající“), 2.samostatný zákon o munici, 3.zákon o nakládání se střelnými zbraněmi a střelivem v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek a bezpečnost České republiky („nadstavbový zákon“), 4.doprovodný změnový zákon), kdy tyto 4 zákony uceleně, komplexně a systémově nahradí stávající zbrojní legislativu a jejich vyhotovení se očekává na jaře roku 2019. Posledním a nejvíce klíčovým diskutovaným tématem bylo tzv. „ústavní zakotvení práva na zbraň“, pro obranu jak sebe, tak také země. Intenzivně se diskutovalo o tomto případném zakotvení – zda jej cílit do ústavního zákona, do Listiny základních práv a svobod, či zda dokonce toto zakotvení není potřeba tím, že již dnes Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. obsahuje takové ustanovení ve svém článku 3, odstavci 2 (2) Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon). K tomuto bude zpracován kvalifikovaný posudek od na kulatém stole přítomného ústavního právníka. Dále proběhla široká diskuse o tom, jak nejlépe legislativně a procesně ošetřit vznik a následný systém tzv. branně-bezpečnostních rezerv státu tvořených legálními držiteli zbraní, jež by pod patronací příslušných složek státu mohli být využíváni při vyčerpání složek policejních a armádních. Zúčastnění byli dále informováni, že došlo k zastavení prací nad tzv. vládním nařízením (Návrh nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní, viz).

Kulatý stůl proběhl v konstruktivní a věcné atmosféře. Byly přijaty konkrétní závěry, jakož i další plány včetně dalších setkání formou kulatého stolu či obdobně. Sestava zúčastněných z řad nejvyšších představitelů země svědčí o tom, že celospolečenská i politická debata o této problematice se značně za léta posunula a věcná argumentace probíhá pouze a výhradně fakticky - tedy jen a pouze ohledně zachování našeho celkového, vysoce funkčního a příkladného systému.

Hlavnímu organizátoru kulatého stolu, předsedovi PS PČR, který se tématu věnuje dlouhodobě a systematicky, jakož i všem ostatním zúčastněným, náleží po právu velké poděkování – neboť již sama skutečnost, že se o tomto tématu tito veškeří zástupci mezi sebou na jednom místě vůbec baví a diskutují, je už sama o sobě velkým vítězstvím a velice významným posunem, který by ještě před několika lety nebyl myslitelným.

Carla Cizova, viceprezident, LIGA LIBE

autor: PV