Petr Dufek: Stavební rallye pokračuje, narozdíl od té bytové

06.11.2025 15:57 | Komentář

I v září rostlo stavebnictví dvouciferným tempem. Hodnocení je podobné jako v předchozích měsíců.

Foto: investicniweb.cz
Popisek: Petr Dufek

Takže platí, že za růstem lze hledat především vyšší veřejné investice. Komerční a bytové výstavba mezi letošní tahouny výstavby rozhodně nepatří. Konkrétně bytová výstavba se letos dobrala k nejlepšímu měsíčnímu výsledku s rozjezdem přes 3,5 tisíce bytů, avšak stále je to pětinový propad ve srovnání s loňským zářím.

Za prvních devět měsíců pak jde o téměř 8% pokles, na němž se podílí především útlum výstavby v Plzeňském kraji a v Praze. Pokud se podíváme na roční souhrn, stavět se začalo necelých 35 tisíc bytů, což je s ohledem na sílu poptávky stále málo. Zatímco poptávka roste, nabídka de facto klesá.

Co jiného může být výsledkem těchto dvou protichůdných trendů, než další růst cen. Velké naděje do budoucna nevyvolávají ani počty stavebních povolení na novou výstavbu bytů. Sice poprvé se za poslední rok jejich počet dostal nad hranici jednoho tisíce, avšak stále jsou to výsledky veskrze tristní. Ať už z pohledu historie, nebo potřeb země.

Celkově si stavebnictví letos vede velmi dobře, a ne náhodou patří, navzdory své velikosti, i mezi motory ekonomického růstu. Zaznamenává i příliv nových zakázek, takže pokud bude zajištěno i jejich financování, může se tomuto odvětví dařit v roce následujícím.

