Pavel Foltán: Válka fialových praporčíků? aneb „Poslední bitva vzplála?“

To je historicky slavná hláška z filmu Knoflíková válka, v němž klučina po výprasku spontánně provedl „kaming-aut“ své naivity, odvahy i první zkušenosti do životních válek toho typu. A tuhle knoflíkovou válku tak trochu (a čím dál víc) připomíná ta vlajková válka těch fialových praporčíků, kavárníků i pravdoláskařů toho druhu & spol. ne/ziskových gerojů toho druhu a toho typu. Vesměs evidentně nemají ponětí, že už přes dva tisíce let právo a právní řád (včetně nutné spravedlnosti coby „podmínky, bez níž nelze“) i tady v ČR stojí na principu dobrých mravů de facto i de iure.
A vesměs ti dotčení „experti“ práva i demokracie a krasoduši morálky a společenských vztahů tady zjevně a prokazatelně notoricky všem ergo „urbi et orbi“ exhibičně (či spíš nezřídka exhibicionisticky) „vystavují na odiv“ faktum, že úroveň jejich právního vědomí je ve stavu právního bezvědomí. (Což logicky platí rovněž pro ten historicko-právní základ = princip bono mores de facto et de iure). A „všimněte si, jak jsem tolerantní“.
Takže jen stručně k tomu, jak to tady v ČR je podle práva = co tu platí a musí se tu dodržovat:
1. Přesná pravidla k použití státních symbolů (vč. vlajky) přesně a výslovně stanoví ustanovení § 7 až § 9 zák. č. 352/2001 Sb., a dále např. i nauka o vlajkách.
2. Státní vlajka (a její řádné vyvěšení) symbolizuje, resp. reprezentuje svrchovanost daného státu nad svým státním územím a jeho součástmi.
3. Špatné použití, či dokonce zneužití shora zmíněných pravidel pro státní symboly (vč. vlajky), tedy porušení zákona, se trestá v základu jako přestupek, a to pokutou 10 000 anebo 30 000 korun podle typu porušení (v každém případě zvlášť).
4. Státní instituce, orgány, úřady, apod. složky státu se řídí právním principem (pro tzv. právo veřejné, resp. správní, apod.), že „co není zákonem výslovně povoleno, to je zakázáno“, čili ty instituce, orgány, složky, úřady, aj. to musí respektovat, ergo pro danou problematiku. Konkrétně nemohou svévolně vyvěsit na státní budovy (aj. objekty toho typu) vlajku cizího státu (cizích států), jak se komu zamane. Což logicky platí i pro tzv. vlajku EU, protože EU an sich není státem podle mezinárodního práva. Občanům (coby fyzickým osobám) a soukromým právnickým osobám (např. firmám, apod.) je pak nutno připomenout, resp. v některých případech zdůraznit, že vyvěšení vlajky cizího státu je přinejmenším v kolizi se shora zmíněným právním principem tzv. dobrých mravů. A někdy – podle konkrétních okolností – to může způsobit i něco jako mezinárodní „faux pas“ (přinejmenším), tedy navenek. A někdy to „vnitrostátně“ může působit jako urážka ostatních občanů a neúcta vůči naší republice.
Okamura po zvolení předsedou Poslanecké sněmovny splnil svůj předvolební slib a vlajku cizího státu z budovy sundal, coby dědictví po předchozí dvojsvetrové Pekarové Adamové. Sliby se mají plnit. Ale poté několik poslanců z ODS, STANkařů a Pirátů tu cizí vlajku vyvěsilo znovu trojmo ze tří oken svých poslaneckých klubů, čili dotčení poslanci porušili ty shora zmíněné §§§, čímž porušili zákon a spáchali přestupek, takže by je měla čekat i pokuta 10 000 korun pro každého, kdo se na tom podílel (organizovaná skupina?).
Ale, to víte, jak to asi tak proběhne, když je tu hentá oná tzv. „poslanecká imunita“, že?!?
autor: PV