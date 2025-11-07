Jiří Halík: Proč Hayato Okamura měl přispět k „politickému zabití“ svého bratra

Pan Paukner napsal článek. Sněmovní fiasko: Opozice je rozhádaná, Babiš zvítězil. Nechápu, čemu se, jak se sám popisuje nepraktikující evropský Žid a manažer píšící o historii, politice… diví. Asi nemá přehled, nebo přání je otcem nenaplněné myšlenky.
Opozice je rozhádaná. Proč? Málo korýtek pro opozici, hodně hladových v Poslanecké sněmovně. Prachy jsou prachy a pocit moci také není k zahození. A opozice je vlastně nyní soupeř. Že si paní Richterová bez odpovědnosti zvykla na pěkné peníze? To má smůlu. Opozice odmítá Pirátům přenechat jakékoliv křeslo = korýtko.
Co asi pan Paukner, zřejmě politická rosnička, čekal? Tady je důkaz, že České politice vůbec nerozumí. Jednou z úderných zbraní opozice se měl stát proslov černoprdelnického lidovce, Tomiova bratra Hayata Okamury. Byl naprosto ubohý. Starší bratr lídra SPD přednášel o jeho labilním chování a prospěchářství, až se alespoň na moment zdálo, že volba bude skutečný boj. Nebyla.
Anketa
Tahat rodiče do politických půtek a nenávisti vůči úspěšnějšímu bratrovi? Hayato Okamura se prohlašuje za křesťana. Nebo lépe řečeno, je členem lidovecké strany. Křesťan, který určitě porušil deváté přikázání: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Ale lidovci to neřeší. Oni se jdou ze svých hříchů vyzpovídat. Někdy to spraví několik otčenášů, jindy zaplatí odpustky. Oficiálně samozřejmě ne.
Jak Kain zabil Ábela, tak Hayato se snažil „politicky zabít“ svého bratra Tomia. Asi v rámci křesťanské tradice? Legenda: Kain zabil svého bratra Ábela ze závisti, protože Bůh přijal Ábelovu oběť, ale Kainovu ne. Tento čin se stal na základě Bohem nepřijetí Kainovy oběti z úrody, zatímco Ábelova oběť z jehňátka byla přijata. Kain Ábela vlákal na pole a tam ho zavraždil.
Příčina: Kainova závist a hněv, když Bůh upřednostnil Ábelovu oběť.
Průběh: Kain vylákal Ábela na pole, kde ho zabil.
Jednu dobu lidovci uvažovali jako protikandidáta na předsedu sněmovny navrhnout Hayata Okamuru. To sněmovna ještě neviděla. Poslanecká sněmovna jako aréna souboje dvou bratrů z rozličných stran politického spektra. Tady se historie bude lišit, Hayato nemusel Tomia do sněmovny lákat.
Některé noviny, novinky a fóra by napsaly. „Krvežízniví bratři a sestry od lidovců, ve jménu křesťanství, chtějí vidět bratrovražedný boj a přejí si, aby Hayato Okamura v tomto polickém boji "zabil" svého bratra Tomia Okamuru.“
Nakonec nad komedií pro občany zvítězil pragmatismus a do arény vypustili Jana Bartoška v bláhové naději komplikace volby. Tentokrát ale strategie "Trochu pomoct, hodně škodit " neměla naději na úspěch. Minimálně jedenáct poslanců protivládní opozice. Ti Bartoška nevolili. Trojkoalice, vítězné seskupení voleb, získala více hlasů než měl, opozice pohořela.
A jak dopadl lidovecký kandidát? Pro Jana Bartoška hlasovalo 81 přítomných poslanců, takže minimálně 11 poslanců z protivládního tábora lidovce nevolilo… Konečně mohli dát najevo v tajné volbě, jak mají těch lidovců plné zuby.
Tak, to je začátek. Přejme si, aby nově vzešlá vláda, která se teprve chystá, vládla ku prospěchu všech občanů České republiky. Aby byla na prvním místě, v budoucnu přestala být montovnou a byla zase výrobnou. Tou samostatnou průmyslově zemědělskou, nebo zemědělskoprůmyslovou zemí. Skoncovali jsme s RVHP, tak skoncujme s další hospodářskou a politickou diktaturou Evropské unie. Vraťme se ke kořenům EHS. Volný obchod.
