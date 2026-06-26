Jiří Paroubek: Na prezidenta Pavla zřejmě působí tropická vedra

Celé rozhodnutí Ústavního soudu je politického charakteru. K dokonalosti této burlesky chybělo v něm jenom uložit vládě, pokud má pan prezident nějaký typ diety, aby mu zajistila také dietní stravování a podobné nesmysly.
Překvapila také první kosmická rychlost rozhodnutí Ústavního soudu, jindy drtícího očekávání veřejnosti rychlostí slimáka.
ÚS sice nerozhodl meritorně, ale dal si záležet na tom, aby nebyla slyšena druhá strana. Tedy představitelé a právníci vlády. To by snad stálo zato, aspoň o ten jeden den šarádu s předběžným opatřením pozdržet a předstírat objektivitu, i když výsledek byl předem jasný. Jak jsem jej konečně predikoval ve svých článcích a statusech již před časem.
Pavel je si jist Ústavním soudem jako jakousi svou třetí komorou parlamentu, která jej v každém případě podpoří. Jedni proto, že jsou mu vděční za jmenování soudcem. Druzí proto, že očekávají vlídné zacházení až se budou ucházet o znovujmenování soudcem Ústavního soudu. Prostě korupční chování par excellence. Je to hezký šolich ten Ústavní soud, práce mnoho není. Práce většinou stojí. Jenom v těch případech kvaltovek, jako je tento, kdy bylo rozhodnuto už dopředu, se musí chvíli máknout.
V každém případě jsem si připadal při rozhodování Ústavního soudu, jako když jsem se díval na epizodu z filmu Osudy dobrého vojáka Švejka, když přísedící hrdelního soudu se Švejkem, sdělil: přiveďte odsouzeného Co to říkám, obžalovaného. Hodnota českého právního státu, která se zdála být po odchodu šibala Rychetského pokud jde o kvalitu práva na vzestupu, nyní opět poklesla do suterénu na úroveň jakobínského revolučního tribunálu. To, co předvaději Baxa s Rychetským, právním státem není. Baxa s Rychetským si můžou podat ruce. Oba komunisté vyklouzové....
V každém případě by se vláda neměla poddat a měla by ukázat, včetně svého premiéra, kdo je tady šéfem výkonné moci. Že to není Pavel, ale že je to premiér České republiky.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
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