Jiří Paroubek: Na prezidenta Pavla zřejmě působí tropická vedra

26.06.2026 15:21 | Glosa
autor: PV

Jak jinak se dá pochopit jeho dnešní vyjádření, že pokud už tedy by měl být v té delegaci vlády na summit NATO v Ankaře, bude pochopitelně jejím vůdcem. Zkrátka pan prezident nebo jeho poradci nedokázali prečíst celé brimborium, které připravili Ústavní soudci, resp. soudce Šámal. Z tohoto brimboria by se Pavel a jeho molodci dozvěděli, že za zahraniční politiku státu odpovídá vláda.

Jiří Paroubek: Na prezidenta Pavla zřejmě působí tropická vedra
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Paroubek

Celé rozhodnutí Ústavního soudu je politického charakteru. K dokonalosti této burlesky chybělo v něm jenom uložit vládě, pokud má pan prezident nějaký typ diety, aby mu zajistila také dietní stravování a podobné nesmysly.

Překvapila také první kosmická rychlost rozhodnutí Ústavního soudu, jindy drtícího očekávání veřejnosti rychlostí slimáka.

ÚS sice nerozhodl meritorně, ale dal si záležet na tom, aby  nebyla slyšena druhá strana. Tedy představitelé a právníci vlády. To by snad stálo zato, aspoň o ten jeden den  šarádu s předběžným opatřením pozdržet a předstírat objektivitu, i když výsledek byl předem jasný. Jak jsem jej konečně predikoval ve svých článcích a statusech již před časem.

Pavel je si jist Ústavním soudem jako jakousi svou třetí komorou parlamentu, která jej v každém případě podpoří. Jedni proto, že jsou mu vděční za jmenování soudcem. Druzí proto, že očekávají vlídné zacházení až se budou ucházet o znovujmenování soudcem Ústavního soudu. Prostě korupční chování par excellence. Je to hezký šolich ten Ústavní soud, práce mnoho není. Práce většinou stojí. Jenom v těch  případech kvaltovek,  jako je tento, kdy bylo rozhodnuto už dopředu, se musí chvíli máknout.

V každém případě jsem si připadal  při rozhodování Ústavního soudu, jako když jsem se díval na epizodu z filmu Osudy dobrého vojáka Švejka, když přísedící hrdelního soudu se Švejkem, sdělil: přiveďte odsouzeného Co to říkám, obžalovaného. Hodnota českého právního státu, která se zdála být po odchodu šibala Rychetského pokud jde o kvalitu práva na vzestupu, nyní opět poklesla do suterénu na úroveň jakobínského revolučního tribunálu. To, co předvaději Baxa s Rychetským, právním státem není.  Baxa s Rychetským si můžou podat ruce. Oba komunisté vyklouzové....

V každém případě by se vláda neměla poddat a měla by ukázat, včetně svého premiéra, kdo je tady šéfem výkonné moci. Že to není  Pavel, ale že je to premiér České republiky.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

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