Zdeněk Jemelík: Úřednická drzost a pochybná justice

26.06.2026 9:16 | Monitoring
autor: PV

Otevřený dopis předsedovi vlády.

Zdeněk Jemelík: Úřednická drzost a pochybná justice
Foto: Archiv Z. Jemelíka
Popisek: Zdeněk Jemelík

Vážený pane předsedo vlády,

navazuji na dopis z 21.6.2026 č.j. Cham079/26/Babis18Protest. Ohradil jsem se jím proti vměšování nekompetentních úřednic Úřadu vlády do mé korespondence oznamovatele trestného činu a zmocněnce v trestním řízení obětí brutálního trestného činu. Jako výsměch jsem dnes obdržel další projev úřednické drzosti (viz 1/).

Obracím se na Vás jako oznamovatel trestného činu a současně jako zmocněnec v trestním řízení obětí brutálního trestného činu. Sleduji neuvěřitelné jednání orgánů činných v trestním řízení, které se snaží zabránit potrestání nejméně osmi pachatelů, z nichž čtyři zviditelnění podezřelí mají úplné vysokoškolské právnické vzdělání. Nezákonné ochranářské počínání nyní zaštítil i ministr spravedlnosti Vaší vlády(viz 2/).

Obracím se na Vás, protože jako předseda vlády máte osobní pravomoc žádat vysvětlení od předsedy vlády a od ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů a je ve Vašich možnostech zjednat nápravu. Všechny dopisy jsem Vám posílal přes datovou schránku Úřadu vlády, s uvedením Vás jako adresáta a s poznámkou „do vlastních rukou“. Ale úřednice Úřadu vlády se tváří, jako bych se obracel na ně jako na představitelky Úřadu, a to ve věcech, v kterých nejste kompetentní Vy jako předseda vlády. Určitě jsem se na ně neobrátil. Byl jsem ředitelem sekretariátu federálního ministra. Od takto nekompetentních úřednic bych si nenechal ani uvařit kávu, natož abych je nechal vyhodnocovat věci, vyžadující odbornost.

Oslovení předsedy vlády otevřeným dopisem je nouzové opatření. Mám obavy, že má podání se vůbec do Vašich rukou nedostávají a nemám nikoho, kdo by ode mne převzal výtisk a zanesl Vám ho. Takto si snad dopis přečtete na některých internetových novinách.

V každém případě žádám, abyste zastavil narušování mé korespondence na Vaši osobní adresu, a zejména, abyste zasáhl proti zneužívání orgánů činných v trestním řízení k ochraně pachatelů brutálního vydírání bratrů Lebánkových (kauza Jesenice). Dotčené orgány stát nezřídil za takovým účelem.

Dlouhodobě odmítám Vaše napadání kvůli domnělému střetu zájmů a tvrdím, že „kauza Čapí hnízdo“ je ostuda české justice. Dvakrát jsem vyzval pana prezidenta, aby zastavil „kauzu Čapí hnízdo“ abolicí. Neměl byste proto trpět, aby se Vaši podřízení ke mně chovali nepřátelsky a zejména mi bránili v potírání deep state v trestním řízení.

ODKAZY :

1/ Úřednice Úřadu vlády překážejí v komunikaci s předsedou vlády ve věci trestního řízení

https://www.jemelikzdenek.cz/2026/06/urednice-uradu-vlady-prekazeji-v.html

2/Vyrozumění z pověření ministra

https://www.jemelikzdenek.cz/2026/06/vyrozumeni-z-povereni-ministra.html

 

Srdečně zdraví

Ing .Zdeněk Jemelík

předseda Chamurappi z.s.

zmocněnec pošk. bratrů Lebánkových

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