Ladislav Jakl: Banka, kterou zajímá podnebí, ne peníze

Čerstvý důkaz je ze středy. Ve středu prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová pravila, že přechod světa na „zelenou energii“ pravděpodobně ve střednědobém horizontu vyžene ceny výše, což by prý mohlo podpořit inflaci. Opravdu pozoruhodný postřeh. „Ve střednědobém horizontu budou tlaky na náklady související s přechodem na zelenou energii určitě silnější,“ řekla Lagardeová na konferenci Bank of International Settlement. Alibistický obrat „tlaky na náklady“ lze do češtiny přeložit asi jako „bude to setsakramentsky drahé“. „Bude to souviset s dekarbonizací a přechodem,“ dodala sofistikovaně.

Prezidentka ECB také řekla, že svět údajně potřebuje ambicióznější přechodové cíle, které vyvinou tlak na růst cen uhlíku, zatímco poptávka po nezbytných kovech a minerálech zvýší cenu také těchto komodit. Podle agentury Bloomberg Lagardeová uvedla, že je otevřená myšlence využití úvěrových nástrojů ECB k podpoře přechodu na uhlíkovou neutralitu. „Vím, že to není přímo v mandátu (myšleno v mandátu ECB) a není to věc, kterou máme uloženu jako hlavní cíl, ale víte, pokud se o to nepokusíme, tak nemáme šanci uspět,“ řekla Lagardeová. „Takže se mnou počítejte.“

To je docela pozoruhodné prohlášení. Lagardeová přiznává, že „green revolution“ bude stát peníze, ale to nevadí. A že to není mandát ECB? To taky nevadí. Když se kácí les, létají třísky. Ale co je tím lesem? Chiméra chladnějšího podnebí za sto let o dva stupně. A co je těmi třískami? Peníze normálních lidí.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

