Ladislav Jakl: Dvojí kvalita piva

Představte si, že vlastníte malý pivovar. Někde na venkově, třeba ve statku na samotě. Svou produkci prodáváte do hospody v Dolní Lhotě a do hospody v Horní Lhotě.

V Horní Lhotě vaše pivo jde docela na odbyt. Stejné pivo za stejnou cenu ale v Dolní Lhotě v nějakého neznámého důvodu moc na odbyt nejde. Rozhodnete se, že s tím něco musíte udělat. Snížit cenu jen v Dolní Lhotě se vám nechce. To by se rozkřiklo.

Tak vás napadne jiné, nenápadnější řešení. Zkusíte trochu experimentovat se sypáním. Prostě část produkce ochmelíte trochu víc. Sice vám to zvýší náklady, ale ještě ne tak moc. Přichmelenou část produkce pak začnete vozit do Dolní Lhoty. A ejhle, poptávka tam najednou stoupla na úroveň Horní Lhoty. Sice malinko na úkor zisku, ale náplastí je právě onen větší odbyt.

Tak holt napříště už vždy budete do Dolní Lhoty vozit pivo o něco chmelenější. Ale co Horní Lhota? Tam spokojeně dál pijí pivo podle původní receptury. Budete i jim zvyšovat dávku chmele na várku? A proč byste to dělali? Pivo jim chutná, kupují ho, vše je v pořádku. Jste lumpové? Kdepak. Chováte se prostě normálně, dodáváte takové pivo, jaké jde na odbyt, a nevnucujete se s pivem za vyšší náklady na úkor svého zisku.

V Horní Lhotě se ale blíží volby. A tamní starosta přijde s tím, že v jejich hospodě je šizené pivo, protože je méně chmelené než to, které vozí váš pivovar do Dolní Lhoty. A začne protestovat proti dvojí kvalitě piva. Hornolhotečtí do té chvíle pili své pivo bez problémů, ale když se jim řeklo, že vedle ve vsi mají pivo nákladově dražší, začnou po starostovi chtít, aby jim vybojoval na vašem pivovaru stejné sypání, jako mají v Dolní Lhotě. Vy ale starostu pochopitelně pošlete do háje.

Starosta se však zaraduje, že má téma, a za přítomnosti místního kronikáře dojede na Okresní úřad, kde se nechá vyfotit, jak je strašně rozlícený. Okresní úřad nechce poslouchat rozohněného starostu, tak vydá předpis, který vašemu pivovaru zakazuje produkovat pro různé vsi různá piva. Vám tím zbytečně stoupnou náklady, přitom dosud se pivo pilo v pohodě. Ale bojíte se pokuty.

Časem nenápadně zdražíte pivo pro obě vsi, protože byste neměli na zvýšené náklady. Zákazníci ale začnou pít pivo postupně méně, protože si zdražení všimnou.

Výsledek? Vám klesl zisk. Ani dražší pivo vám nezaplatí dražší sypání a menší odbyt. V Dolní Lhotě se lidem zdražilo pivo, a tak ho pijí méně. V Horní Lhotě pijí chmelenější pivo, které sami od sebe nepožadovali, a ještě si za něj připlatí, takže ho pijí méně. Všichni se tak mají hůř. Vy i vaši zákazníci.

Všichni? Vlastně ne, vítězové existují. Starosta v Horní Lhotě je zvolen znovu a na Okresním úřadě se zbavili dotěrného chlapa. A ještě vykázali činnost. A to je konec příběhu o dvojí kvalitě a statečném boji proti ní.

Ladislav Jakl

Převzato z blogu autora.

autor: PV