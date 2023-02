Ladislav Jakl: Pivo v boji za podnebí?

Bill Gates vždycky ví, co dělá. A když v těchto dnech koupil za těžké miliardy asi čtyři procenta pivovarského giganta – skupiny Heineken, člověk se musí ptát, co za tím vězí. Čeká snad pivovarský průmysl velké, světlé a bohaté časy?

Zatím tomu nic nenasvědčuje. U nás ani v cizině. V Evropě si celý gastrosektor naopak vede hodně špatně. Dopadají na něj dlouhodobé a stále se zesilující regulace, dramaticky ho postihla absurdně přemrštěná protikoronavirová opatření, restrikce, lockdowny, covidpasy. Ekonomice se nedaří i jako celku, lidé se bojí utrácet a tržby klesají.

Pivo na to doplácí víc než jiné produkty. Je to totiž nápoj ryze společenský a s úpadkem hospod a restaurací citelně klesá prodej čepovaného piva, což mírný vzestup lahvového a plechovkového nemůže nahradit.

Nejde ale jen o situaci v gastrosektoru, ale i v samotných pivovarech. A tam mají největší dopady fanatická opatření proti podnebí, která vyšroubovala ceny energií a vzápětí i ceny potravinářských surovin. Pivo je na energii velmi náročné. Horkou vodu potřebujete k sanitaci, teplo potřebujete i při rmutování, při vaření mladiny, u rychlého zchlazení i dlouhodobého udržování nízkých teplot při sekundárním kvašení (ležení).

Pro český ležák to vše platí tuplem. Ten se vyrábí pomocí dekokce, tedy na více rmutů. Co rmut, co ohřev navíc. Odděluje kvašení a sekundární kvašení, což obnáší přečerpávání a chlazení ležáckých nádob. A konečně – mladina se vaří na takovou stupňovitost, jakou má mít i výsledné pivo. To vše znamená energii a vodu navíc, to vše znamená peníze.

Velké světové značky, které vyrábějí své podoby ležáku, ty používají technologie dosti odlišné. Rmutuje se infúzně, tedy celé dílo najednou, v jednom rmutu. V cylindrokónických tancích se často neodděluje hlavní a sekundární kvašení, jen se odstřelí kvasnice, obsah se zchladí a jede se dál. Kvašení i ležení probíhá nikoli v týdnech, ale ve dnech. A konečně: vaří se mladina s vysokou stupňovitostí a tedy v menším objemu, a pak se prostě zředí vodou (metodou HGB). Třeba z osmnáctky na jedenáctku. To jsou úspory!

Taková piva jsou přímo klimatickými a ekologickými premianty. Šetří na poctivých postupech a ještě jsou za to chválena. To český ležák je na hanbě coby energetický žrout. Ještě více se to projeví při chystaných několika vlnách restrikcí, zdanění, limitů, kvót, které na nás připravují euroúředníci. Energeticky úsporná piva se tak zbaví konkurence, která bude muset zdražit. Že by v Microsoftu znali podobu chystaných opatření? Nebo si je nechali připravit na klíč? To jsou určitě pomluvy.

Nutno dodat, že zrovna firmou Heineken vlastněné tři české pivovary vyrábějí pivo hezky česky. Ale světové firmy na světových trzích se s tím moc nemazlí. Možná se jednou dočkáme i toho, že to „správné“ pivo nám budou čepovat do sklenic se zelenou ratolestí a hipsterská mládež bude demonstrovat svou pokrokovost tím, že bude dávat přednost pivu s tak trochu ošizeným způsobem výroby.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

