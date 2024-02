Lubomír Man: Už vím, proč ČT neodvysílala toho Carlsona s Putinem, paní Müllerová

reklama

„To jsem byl i já, paní domácí. Ale je to jednodušší, než byste tušila. ČT ten pořad neodvysílala proto, že usoudila, že by o něj čeští posluchači neměli zájem.“

„Cože? Tak teď nevím, jestli jste zešílel vy, nebo ta televize, pane Švejk. Vždyť během jediného dne to interview jen na sociálních sítích, včetně YouTube či Carslonových webových stránek na Síti X, zhlédlo 145 milionu lidí, což je snad světový rekord. Číslo, které ovšem bude hodně vyšší, vezmeme-li v potaz i miliony ruských diváků, kteří, protože Kreml své statistiky nezveřejňuje, v odhadovaném počtu diváků nefigurují. A jen tak na okraj. Portál Echo24.cz uvedl své povídání o předmětném interview slovy: Putin dobývá svět díky rozhovoru s Carlsonem. Takže jak jste, prosím vás pánbůh, přišel, pane Švejk, na ten nesmysl, že ČT to interview neodvysílala proto, že je odklasifikovala jako pro Čechy nezajímavé?“

„Protože ČT je za pro Čechy nezajímavé označila.“

„No to snad ne! A jak to udělala?“

„Jednoduše. V upoutávkách na svůj nedělní večerní program Newsroom ČT24 o něm řekla zhruba toto: „V interview Carlsona s Putinem se americký novinář ptá a Putin odpovídá. A cože to říká? „Ale prosím vás, koho by to zajímalo?“

„Ano, chápu milostpane. ČT se rozhodla ochránit nás od zcepeňující nudy Putinových odpovědí. A víte, co by mě v té souvislosti zajímalo? Co na to Amerika? Taky tam měli z Putina takový vítr, jako na Kavčích horách?“

„Ani bych neřekl, paní domácí. Rozhovor byl ve Spojených státech oficiálně přístupný na řadě sociálních sítí včetně Sítě X, YouTube nebo přímo na webových stránkách Tuckera Carlsona. A měl i vysoký počet diváků, kteří stiskli tlačítko "líbí se". Na YouTube 562 tisíc a na síti X 825 tisíc. Dohromady šlo tedy jen na těchto dvou sítích o 1,4 milionu lidí, kteří dali videu like.“

„Ano, takže jako vždycky. My prostě musíme být američtější než Amerika a poturčenec horší Turka. Řekněte mi, pane Švejk, kdy z nás toto lokajské hňupství spadne? A dočkáme se toho někdy?“

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

