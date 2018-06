Lukáš Kovanda: Na amerických burzách je kvůli Trumpovi nejhorší nálada od brexitu

Wall Street včera postihly silné výprodeje. Amerika se dostává pod tlak kvůli v podstatě již započaté obchodní válce s Čínou a Evropskou unií. Klíčový ukazatel Dow Jones Industrial Average uzavřel na nejnižší hodnotě od 4. května. Co hůř, poprvé od června 2016, kdy se trhy vzpamatovávaly z hlasování o brexitu, uzavřel také pod hodnotou svého 200denního plovoucího průměru. To bývá jeden z prvních závažných signálů, že nemusí jít pouze o slábnutí zahraničního obchodu, ale i samotného ekonomického růstu.

Peter Navarro, klíčový ekonomický rádce prezidenta Donalda Trumpa, musel proto včera trhy uklidňovat. Uvedl, že trhy přehnaně negativně reagují v obavě, že Trumpova administrativa v dalším kole obchodní války uvalí restrikce vůči aktivitám čínského kapitálu. Spekuluje se totiž, že společnosti vlastněné minimálně z 25 procent čínským kapitálem by už nemohly nabývat podíl ve významných amerických technologických firmách. Ostatně právě technologické firmy táhly včerejší silný burzovní výprodej.

V podobném stylu jako Navarro klidnil trhy i ministr financí Steven Mnuchin. V živé paměti však obecně zůstává jeho nedávné vyjádření, že obchodní válka je mimo diskusi, aby pak o několik dní později začal Trump pálit její první závažné výstřely.

Razance, s jakou se Trump do své „palby“ opřel, zaskočila i samotný Peking. V Číně, kde nebývá zvykem zpochybňovat vůdcovskou linii, se ozývají hlasy tázající se, zda si země opravdu může dovolit obchodní válku s globální supervelmocí. Trumpova „palba“ přichází v době, kdy se Číně ekonomicky příliš nedaří – bez ohledu na obchodní válku. Za očekáváním trhu skončily aktuálně výsledky čínské průmyslové výroby, maloobchodu i investic. Obchodní válka by vzala další polovinu procentního bodu letošního ekonomického růstu Číny. Klíčový ukazatel čínských burz, šanghajský kompozitní index, je o zhruba 20 procent níže než v lednu. Jedná-li se v USA o burzovní výprodej, pak v Číně rovnou o „výplach“. Množí se obavy z pádu čínských trhů ve stylu léta 2015, kdy jejich dramatický pokles vyvolal celosvětovou paniku, byť naštěstí jen celkem krátkodechou. Peking čelí hrozbě uvolňováním měnových podmínek. To ale už za pár dní nemusí stačit.

Už po pár dnech a pár výstřelech obchodní války se potvrzuje to, před čím mnozí varovali: obchodní války nemají vítěze, jen poražené – akorát někteří z poražených jsou poražení méně a jiní více. Stále tedy nelze vyloučit, že se svět dočká uklidnění situace. Že si totiž političtí lídři v čele s Trumpem spočítají, že na obchodní válce spíše prodělají, než vydělají. V takovém případě by se „zakopání válečné sekery“ pochopitelně muselo učinit z politického i PR hlediska nějak „šikovně“, aby žádný z lídrů neztratil tvář – tvář siláka. To nakonec může být hlavní překážka v cestě za světovým obchodním mírem.

Lukáš Kovanda, ekonom

