Lukáš Kovanda: Průměrná sazba hypoték činila v prosinci 2017 celkem 2,19 %

Průměrná sazba hypoték - Fincentrum Hypoindex - činila v prosinci 2017 celkem 2,19 procenta, tedy nejvíce od února 2015. Hypotéky přitom budou dále zdražovat. Ze všech druhů tržních úrokových sazeb jsou totiž sazby hypotečních úvěru nejvíce korelovány s výnosem desetiletého státního dluhopisu. Ten v roce 2018 stoupne na hodnotu 2,2 procenta. Bude se tak zhruba pohybovat na úrovních, které naposledy vykazoval v první polovině roku 2014. Tehdy se průměrná sazba hypoték pohybovala přibližně kolem hodnoty 2,9 procenta. Ale průměrná sazba hypoték se do určité míry odvíjí také od situace na mezibankovním trhu. Například dvanáctiměsíční sazba mezibankovního trhu PRIBOR je už dnes na vyšší úrovni – necelého jednoho procenta –, než byla v listopadu 2012. Tehdy ovšem průměrná sazba hypoték byla o více než jeden procentní bod vyšší než dnes, když činila 3,17 procenta. Do konce roku 2018 se přitom dvanáctiměsíční sazba PRIBOR vyšplhá na úroveň 1,85 procenta. Když byla na takové úrovni naposledy, na jaře 2011, činila průměrná sazba hypoték v ČR zhruba 4,25 procenta. Jak výnos dluhopisů, tak situace na mezibankovním trhu signalizují, že v roce 2018 existuje prostor k poměrně rychlému růstu průměrné hypoteční sazby hypoték ke třem procentům a následně ještě i mírně nad ní.

Dopad zpřísňování měnových podmínek do hypotečních sazeb jednotlivých komerčních bank bude tlumit ostrý konkurenční boj mezi nimi a přebytek likvidity v českém bankovním systému. Banky se tak budou snažit hypotéky zdražovat jen velice opatrně, aby se příliš razantním zvýšením sazby nepřipravily o tržní podíl. Výsledkem bude pozvolnější tempo růstu hypotečních sazeb, než jaké by teoreticky odpovídalo vývoji dluhopisových výnosů a podmínkám na mezibankovním trhu. Průměrná sazba hypoték tak bude koncem roku 2018 činit 3,1 procenta. Na dosažení pěti- a až takřka šestiprocentní úrovně průměrné úrokové sazby hypoték, kterou jsme zaznamenali v předkrizových letech 2007 a 2008, to ani v roce 2018 rozhodně nevypadá.