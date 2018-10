Lukáš Kovanda: Systém zdravotního pojištění v ČR letos bude mít lepší výsledek, než se čekalo

Český systém zdravotního pojištění není připraven na zhoršení ekonomické situace a případnou další hospodářskou krizi. Nemá dostatečné rezervy. I když bude letos zřejmě v mírném přebytku, výdaje rostou výrazně rychleji než příjmy. Vyplývá to z analýzy zdravotních pojišťoven, jejíž výsledky dnes v Praze představili ekonomové Vysoké škole ekonomické. Je třeba doplnit, že přebytkové hospodaření systému by bylo příznivějším výsledkem, než s jakým se počítalo loni, kdy se očekávalo, že systém skončí ve schodku zhruba tří miliard korun.

Celkově ovšem nejde o nic nového. Finanční zranitelnost systému veřejného zdravotního pojištění v případě nepříznivých vlivů, jako je ekonomická recese, opakovaně přiznává i sama vláda, loni i letos. A také Svaz zdravotních pojišťoven ČR. Systém zdravotního pojištění ovšem aktuálně i přes stálý růst výdajů disponuje nejvyšší finanční rezervou od roku 2008.

Veřejné zdravotní pojištění bylo podle aktuální zprávy pro Sněmovnu v loňském roce v zisku 9,52 miliardy korun, v roce 2016 to bylo asi o 3,5 miliardy korun méně. Už loni přitom stejná zpráva varovala před tím, že ze střednědobého, ani dlouhodobého hlediska není systém veřejného zdravotního pojištění udržitelný kvůli stárnutí populace a nástupu nových, drahých léků.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nyní vypracovává základní teze změn ve strategii vývoje zdravotních pojišťoven. Zaměřuje se kromě jiného na to, zda je stávající počet zdravotních pojišťoven optimální. Teze by se měly stát základem pro nový zákon o zdravotních pojišťovnách, který by měl zajistit středně- a dlouhodobou udržitelnost systému zdravotního pojištění.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

ekonom

autor: PV