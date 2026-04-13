Lukáš Kovanda: Zítra zřejmě v ČR neotevře více čerpacích stanic než v pátek

13.04.2026 15:00 | Komentář
autor: PV

Komentář k vývoji cen pohonných hmot v ČR v kontextu vládního stanovení dosud nejnižší maximální přípustné ceny nafty na zítřek.

Foto: XTV
Popisek: Lukáš Kovanda

Zítra zřejmě neotevře více pump než v pátek. Ministerstvo financí totiž dnes stanovilo maximální cenu nafty na úrovni 44,36 Kč/l. To je o 54 haléřů na litr nižší cena než dnešní ceníková cena společnosti Tank ONO (44,90 Kč/l), která je známá svojí cenovou politikou mimořádně nízkých marží.

Pokud budou tuzemské čerpací stanice reagovat jako minulý týden, nemuselo by jich otevřít více než v pátek. V ten den totiž docházelo k tomu, že ve spíše ojedinělých případech některé čerpací stanice neotevřely. Ministerstvo financí přitom na pátek stanovilo maximální povolenou cenu nafty na úrovni 45,20 Kč/l, tedy znatelně vyšší cenu, než jakou jako maximální stanovilo pro zítřek.

Na druhou stranu, páteční maximální přípustná cena byla o 2,59 Kč/l nižší než průměrná celorepubliková cena nafty předešlého dne, která podle dat CCS činila 47,79 Kč/l. Takový „skok“ směrem dolů, nejvýraznější v novodobých dějinách ČR, by se zítra konat neměl. O víkendu a dnes totiž platila a platí maximální přípustná cena nafty čítající 45,90 Kč/l, takže zítřejší zlevnění pátečního rozsahu 2,59 Kč/l zřejmě ani vzdáleně nedosáhne. 

Některé zejména menší a odlehlejší čerpací stanice však zítra přesto mohou nechat zavřeno a otevřít až v dalších dnech, kdy by maximální přípustná cena pohonných hmot měla opět vzrůst, a to kvůli víkendovému krachu jednání USA a Íránu o ukončení války v Perském zálivu a nynější opětovné eskalaci tamního napětí, nově vyhlášené blokádě Hormuzského průlivu v podání námořnictva USA a souvisejícímu růstu cen ropy na světových trzích a cen pohonných hmot na burze v Rotterdamu.

Lukáš Kovanda, Ph.D., ekonom

