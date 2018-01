Martin Komárek: Poslední dinosaurus Zeman

Andrej Babiš správně před čtyřmi lety poukazoval na to, že Zeman je jeho zploditelem i zplozencem. Jasně, že podepsal podvodnou opoziční smlouvu. Samozřejmě věděl o nečistém financování sociální demokracie. Samozřejmě vzal do vlády Grosse, o jehož klientelistické úchylce věděl.

Babiš se nyní vykrucuje, co mu zbývá, je politik, dokonce premiér.

Kdo však stojí za Zemanem, a není premiér, musí si to přiznat. Zeman sám sice nebere a vážně mu stačí dobrá sklenka, chleba se sádlem, dobrá kniha a vědomí vlastní důležitosti, což jsou věci, na něž krást nepotřebujete. Byl však uprostřed špinavé fialovosační a igelitkové politiky devadesátek. Nazval sice Klausovu vládu vládou zlodějů a prostitutek, ale pak s ní šel na procenta z lupu a šukného.

Nuže, teď si laskavý čtenář řekne: Komárek se konečně vzmužil a podpoří Drahoše, pravdu, lásku a další zbytečné věci, které se říkají před předehrou.

Není to tak. Zeman jako poslední dinosaurus, jako člověk, kterého jsem studoval a napsal o něm knihu, má přes všechny zlotřilosti mou úctu.

A kdo by nesledoval s dojetím hollywoodský kus o starém dinosaurovi, jehož svět už jen doutná, ale on, plouže se jen jde do boje, v němž musí umřít. Čí sympatie by neměl?

Nuže sledujme poslední boj velkého dinosaura (ZDE)

Když v něm padne, navždy zmizí staré špatné časy.

Když vyhraje, když vyhraje…co se vlastně stane, když vyhraje?

V tom filmu by prostě triumfálně kráčel po spálené zemi…

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

autor: PV