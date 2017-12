Martina Magdalene: Sváteční historické zamyšlení

O tom co se ve školách neučí – raději.

Psal se rok 1683 a střední Evropa tanula ve velkém strachu. Zjara onoho roku se muslimské turecké vojsko valilo jihovýchodní Evropou věrno odkazu svých předků stepních lupičů. Pohnulo se štědře dotováno z finančních darů francouzského krále Ludvika 14, který se zřekl své křesťanské historické tradice a vytvořil si vlastni kult boha Slunce.

V trase pochodu tohoto vojska smrti zůstávaly vypálené a vyrabované vesnice a města, znásilněné a zavražděné ženy a děti. Kdo nebyl zavražděn, byl odvlečen do otroctví, chlapci byli odvlékáni na muslimskou převýchovu, kde po důkladném vymytí mozků se stávali součástí fanatické muslimské „pretoriánské“ gardy.

Vojsko stepních lupičů se zastavilo až před Vídní. Vídeň překvapila, Vídeň pod společným českorakouským velením statečně v obklíčení vzdorovala. V okamžiku, kdy již byl pád Vídně a kýžené zřízení Vídenského chalifátu na dosah, přišel dějinný zlom. Muslimské vojsko o sile čtvrt milionu vojáků s třemi sty děly sebrané a vybavené z francouzských dotací bylo rozhodným úderem sedmdesátitisícové armády složené z Čechů, Rakušanů, Slováků, Maďarů, menších německých oddílů, vlasteneckých Francouzů a především legendárních okřídlených husarů polského krále Jana Sobieskeho na hlavu poraženo a s děsem prchalo, tam odkud přitáhlo. Největší ohrožení křestanské evropské civilizace bylo vítězně překonáno.

V duši v srdci prostých lidí je hluboce zakořeněna tradice. Je předávána z generace na generaci formou pohádek, vyprávění, etc. Vždyť není náhodou, že ani kavárnou tolik opěvovaný filmový symbol, pohádka Tři veteráni, líčí království zla jako orientální despocii.

A tak navzdory 99 letému vymývání mozků se Češi, Slováci, Maďaři, Poláci spolu s Rakušany nyní v podvědomé historické zkušenosti semkli opět dohromady, aby čelili odvěkému nepříteli.

Prostí občané ve všech těchto zemích volili jak volili, to nikoli politici, ale voliči jasně ukázali, že existuje vědomí společné sounáležitosti a že historický společný státní útvar měl svůj smysl. Vznikl cestou přirozenou a až do svého revolučního zániku byl garantem bezpečnosti a svobody svých občanů. Byl to útvar hospodářsky soběstačný, dnešními moderními pojmy, tento útvar byl dostatečně velkým trhem, aby zajistil prosperitu a hospodářský růst v rámci svého nemalého územního rozsahu.

Není snad na čase, aby politici těchto národů překonali prisma svého volebního období a z prostého debatního klubu znovu vzkřísily to co se v minulosti osvědčilo a jako celek bylo po staletí dostatečnou protiváhou Moskvě, Berlínu, Paříži i Cařihradu. Těžko lze společnou voličskou výzvu jinak vysvětlit.

