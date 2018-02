Michal Horáček: Skončí-li kritická žurnalistika, umře i naděje na fungující demokracii

Po 30 letech pobytu ve veřejném prostoru mám s novináři lecjaké zkušenosti, a ne vždycky povzbudivé. Ani na vteřinu by mě ale nenapadlo označovat českou žurnalistiku za žumpu, natož žertovat o likvidaci jejích aktérů. Debilní vtipy, jak dosvědčuje vražda mladého (mladšího než mé dospělé děti) investigativního novináře na Slovensku a také jeho partnerky, mohou mít následky, které smích rozhodně nevyvolávají.

Skončí-li kritická žurnalistika, umře i naděje na fungující demokracii. Postihne to každého z nás včetně těch, co nad "mainstreamovou" novinařinou tak ohrnují nos.

