Michal Horáček: Tak dlouho se komunisté snažili, až jim to vyšlo

Komentář na facebookovém profilu ke zvolení Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů

Tak dlouho se komunisté snažili, až jim to zhruba napopáté - ale zjevně definitivně - vyšlo. Mlátička ve službách totalitního okupantského režimu, Zdeněk Ondráček, nakonec z rozhodnutí českých poslanců v čele komise pro kontrolu GIBS.

Rozdíl mezi dobrem a zlem, masarykovské ideály i étos listopadu 1989... to všechno se teď jeví jako ošoupané, nepotřebné harampádí.

A co já jako člověk, který vedl ve jménu těch starých hodnot nejen prezidentskou kampaň, ale přes tři desítky let pro ně horoval ve svých knihách i písních? Měl bych si nejspíš říct: dělal jsem to zbytečně.

A přesto si to neřeknu. I kdyby mělo moje úsilí oslovovat jen omezený počet lidí, anebo mluvit třeba k jiné generaci, která teprve dospěje, vytrvám. A budu se dál stavět za liberální demokracii, chválit vzdělanost, vnímat a popisovat příběhy statečných a inspirativních lidí, stavět se proti zlu.

I vy prosím vytrvejte. Pokud ne, ztratíme svou zemi jako místo, kde stojí za to vychovávat děti a vůbec - žít.

Psali jsme: Bartošek (KDU-ČSL): Zlo totality se v posledku obrací proti těm, kteří ho prosadili Milan Knížák: Jsme národ zbabělců Proti zvolení Ondráčka se svolávají demonstrace. Největší má být na Národní třídě Schwarzenberg: V Rakousku jsem pracoval s bývalými vojáky wehrmachtu i SS, říkali totéž co Ondráček

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV