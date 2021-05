Milan Knížák: Babišovu vládu drží u moci opozice

reklama

Necharizmatický předseda ODS Fiala není schopen získat dost hlasů, aby naplnil své premiérské choutky, a předseda Pirátů Bartoš se učí mluvit, možná ještě tančit, aby uměl dobře hopsat na volebních pódiích, z kterých bude hlásat nový socialismus.

Myslím, že už asi všichni víme, že Babiš a jeho kohorta sluhů, zvaná vláda, je to nejhorší, co nás mohlo potkat. Proto považuji odstranění této vlády za naprosto prioritní úkol pro všechny, kteří mají s naší republikou jen trochu poctivé úmysly. Zdá se, že pro opoziční politiky není na prvním místě odstranění zločinné vlády, ale získání moci.

Spolu s Babišem a jeho vládou je třeba také řešit otázku prezidenta, který nechutným způsobem drží Babiše u moci.

To, že se s Babišem spojili komunisté, kterým to umožnilo diktovat si své podmínky, mě nepřekvapilo, to bylo a zůstalo jejich programem. Podivný Okamura (SPD) s Babišem koketoval, poněvadž věřil, že se může dostat do jeho vlády, ale tak hloupý Babiš zase nebyl, uvědomoval si, že by ho český junák To Mio okamžitě začal vydírat. Na to, jak se zachová při rozpouštění parlamentu či shazování vlády, bych si nevsadil.

Vypadá to, že s Babišem to doklepeme až do voleb. Voliči budou znudění a otrávení, strany si budou nadávat a do čela země se zase vetře nějaká nová rabovací klika. Znova zdůrazňuji, že stát má jen jedny peníze, a to jsou ty naše! Vládě nic nepatří a za každý svůj čin je zodpovědná občanům. Naši vyslanci v parlamentu to mají kontrolovat a hlídat.

PARLAMENT A STÁTNÍ ÚŘEDNÍCI JSOU NAŠI ZAMĚSTNANCI.

Ale my jsme už tradičně lhostejní obyvatelé, poněvadž v sebevědomé společnosti by lidé už dávno zvedli hlas a možná i pěsti.

