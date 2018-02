Milan Knížák: Jestřáb kontra hrdlička (kdo je hrdlička?)

Hlavní hráč obou posledních voleb Andrej Babiš se v něčem zásadně mýlí. Jeho politika je – všechno naslibovat, nic nesplnit, hrát na všechny strany jak se to zrovna hodí, lézt do těch správných zadků a dělat ze sebe neviňátko v houfu darebáků. Jeho návštěva v Bruselu ukázala Babišovo primitivní eskamotérství. Je sám sebou okouzlen jak se mu podařilo přesvědčit Brusel o svém eurohujerství a zapřít Zemana. Nepřipomíná to nějakou scénu z Bible?

Ať už si myslím o Miloši Zemanovi cokoliv, rozhodně to není hlupák s kterým je možné manipulovat. Navíc, když se někdo obrátí proti němu, tak mu to Miloušek nikdy nezapomene, viz „hůl na Sobotku“. Babiš je krátkozraký a namyšlený. Myslí si, že všechny oblafne a na všem vydělá. Ostřílený prezident v druhém období, kdy už nemusí „honit voliče“, Babiše nepotřebuje. Bude-li Babiš stále podrážet všechny kolem, jak je jeho zvykem odedávna, pustí ho Zeman po větru, který ho může zanést až do kriminálu.

Nikdy jsem nechápal spojenectví Zeman-Babiš i když mě bylo jasné, že je to na zcela pragmatickém základě. Jak Miloše Zemana znám, bylo těžké uvěřit, že jde o prostou důvěru. Jeho hájení Babiše bylo příliš okaté, aby bylo přirozené. Myslím, že blízká budoucnost nám nabídne řešení. Na konflikt Zeman-Babiš se těším, to by mohlo naší zemi zachránit, poněvadž Andrej Babiš je pro ní největším nebezpečím od listopadu 89.

