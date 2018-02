Milan Knížák: Osvítil mě Duch svatý

02.02.2018 13:48

Najednou je mi to jasné, Drahoš je Derviš. Ti se točí a točí a točí až vzlítnou. Údajně poletovali ve vzduchu, ale spíše jenom v hlavě. To nám se snažil předvést pan Drahoš v jednom ze svých volebních vystoupení, ale zatím to nedotáhl tak daleko, aby ho to vyneslo až do výšin Pražského hradu.