Milan Šarapatka: Kouzelné sluchátko Jiřího Drahoše

Jiří Drahoš se po prohraných volbách v médiích vícekrát vyjádřil, že kdyby Miloš Zeman, na rozdíl od něj, v kampani „bojoval“ čestně, jisto jistě by volby vyhrál. Já to vidím trochu jinak.

Určitě jste si, spolu se mnou, mnozí všimli, že profesor Jiří Drahoš přišel minulý týden na televizní debatu na Primě vybaven naslouchátkem. Nebylo to ale obyčejné naslouchátko. Bylo to naslouchátko kouzelné. Když totiž pan profesor Jiří Drahoš dostal otázku, na kterou mu dělalo obtíže odpovědět, což se mu stávalo celkem často, naslouchátko mu odpověď napovědělo. Ale ne samo. Jak jsem se totiž dozvěděl od přímého účastníka této debaty, v zákulisí seděl tým Drahošových odborníků, kteří mu odpovědi diktovali do jeho naslouchátka. Jako kdybyste při maturitní písemce opisovali z taháku. To by vás ale nejspíš od maturitní zkoušky vyhodili. A to jsme jej mohli mít za prezidenta...

A stejně tak jsem považoval za čistě podpásové jednání neustálé narážky Jiřího Drahoše, jeho týmu i podporovatelů na zdravotní stav pana prezidenta Zemana. Jako jeden z mnoha takových sprostých výpadů jen připomínám výstup režiséra Fero Feniče. Mám sice obdiv k fyzické kondici Jiřího Drahoše v jeho věku 68 let, ale za pět let, až bude mít tolik jako dnes Miloš Zeman, může na tom také být hůř než pan prezident.

Takže takhle je to s tím čestným soubojem, pane profesore!

Co se týká výsledků voleb, profesor Jiří Drahoš obdržel mnohem více hlasů, než jsem podle jeho výkonů v kampani a především v televizních debatách očekával. Domnívám se ale, že to ve skutečnosti nebyly hlasy určené jemu, ale z velké většiny to byly hlasy namířené proti prezidentovi Zemanovi, který má opravdu neuvěřitelnou schopnost určité lidi iritovat. Jiří Drahoš mi tak hodně připoměl „kanadského strýčka“ Bradyho, který oponentům prezidenta Zemana také posloužil jako jakési médium, a kteří jeho prostřednictvím ventilovali svoje protizemanovské postoje. Pak mu dali „krabici medajlí“ a chudák strýček opět zmizel v propadlišti dějin. A myslím si, že stejně tak skončí i pan profesor Drahoš. Třeba obdrží místo medaile za svůj nepřesvědčivý herecký výkon teplé místo v Senátu, ale to bude asi tak všechno. Nebo si někdo dokáže představit Jiřího Drahoše jako představitele nějaké politické strany? Já tedy ne.

Možná, kdyby Drahošovi sponzoři vsadili místo na Drahoše na Michala Horáčka, souboj ve druhém kole mohl být zajímavější. Ten měl alespoň vlastní názor. A určitě by si nenechal při televizních debatách debatách napovídat . Michal Horáček si ale svoji kampaň platil sám, a byl pro ně proto příliš nezávislý.

