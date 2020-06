Miloš Horký: Matička Evropa doufá v zázrak

reklama

Je zcela evidentní, že Evropa si nakonec – pod tlakem Evropské komise – bude nucena na „finančních trzích“ vypůjčit nějakou - „nikoliv malou“ - částku, aby se tzv. zotavila z Corona krize. Nebudeme teď rozebírat, proč už dnes mnoho lidí předpokládá, že se tak stane, i když den D je stanoven na 1.1.2021. Přijměme to jako fakt, každý z nás si sám za sebe může dosadit ty hlavní důvody – proč se tak stane.

Prosím, zamyslete se nad charakterem postupu, který zvolila Evropská komise. Pokud by se tento návrh Evropské komise chtěl tvářit aspoň trochu „demokraticky“, Komise by se především musela otázat členských států, na kolik si troufají – zadlužit se. A z těchto základních vstupních údajů, jež mohou říci jedině členské státy, by se měla „dopočítat“ celková suma půjčky, samozřejmě včetně toho, jakým způsobem bude zohledněna míra solidarity nejvíce postiženým zemím, firmám a státům...

Vstup do jednání o půjčce jako takové by měl začít „odspoda“. Každý stát by měl být schopen říci - troufám si během 30 let splatit sumu ve výši......

Způsob, jakým došlo k této „dluhové“ iniciativě – je nedemokratický a nahrává nezodpovědnosti politiků, ať už mluvíme o politicích na národní nebo i na Unijní úrovni.

Názorně to můžete vidět už jen na tom, že zatímco kancéřka Merkelová a prezident Macron odhadli objem prostředků na záchranu Evropy na 500 mld EUR, jejich kolegové z Evropské komise – snad aby je „trumfli“ (neumím si představit jiný důvod), stanovili objem prostředků na 750 mld EUR.

Už jen z toho je vidět, že uvedené sumy nemají žádnou vazbu na reálnou hospodářskou potřebu jednotlivých zemí Evropy, ale nemají ani vazbu na odhad schopnosti států půjčky potom splácet.

Oba návrhy jsou jen takovým plácnutím „do vody“. (Omlouvám se tímto kancléřce Merkelové, prezident Macron to jistě unese...)

Garantem půjčky jsou a budou jednotlivé členské státy. Komise sama o sobě nemá nic... To jediné, co Komise má a co má pro „finanční trhy“ hodnotu, je mechanismus ESM, jímž může donutit státy Eurozóny, aby dlužné částky splatili, a pak Evropská centrální banka, která může tiskout miliardy Eur, pokud nebude zbytí.

Ale je tu ještě jedna věc, o níž se vůbec nemluví – tedy ne v souvislosti s půjčkou.

Epidemiologové u nás, ale i v mnoha jiných zemích všude ve světě, mluví o tom, že přijde tzv. druhá vlna corona viru Covid 19. Někteří o ní mluví v blízké budoucnosti – někteří dokonce ještě letos, ale celkově – ani epidemiologové, ale ani politici, si po dnešní „lekci“ s corona virem nemohou být jisti, že se podobná situace nebude brzy opakovat. Třeba budeme již připraveni lépe, ale může také přijít nákaza jiného typu, proti níž nebude okamžitá obrana.

A může následovat ekonomický propad ještě horší než ten dnešní, navíc znásobený důsledky současné krize. 30 let je strašně dlouhá doba!

Byl by zázrak, kdyby během třiceti let nepřišla nová pohroma.

Jak eurokomisařka Jourová řekla – „za virus nemůže nikdo“. Což jen značí bezradnost Evropské komise, která před takovým nebezpečím nehledá ochranu, ale ani v programu půjček není toto potenciální nebezpečí zohledněno nějakou zvláštní rezervou - na úrovni Komise. Lze očekávat, že se podobná situace opakovat bude a v takovém případě doopravdy půjde o přežití evropského projektu.

Za takových okolností – by členské státy měly nemilosrdně „přitlačit“ Evropskou komisi „ke zdi“, aby vyjednala zcela mimořádné podmínky úvěru. A navíc – pokud přijde nová nákaza, je nutno – už nyní - vyjednat způsob, jakým budou úvěrové podmínky nastaveny pro tento mimořádný případ.

Evropa musí být při sjednávání podmínek natolik silným partnerem, že musí vyjednat podmínky, jež nebudou mít precedens. Půjčka bez úroků je tím nejmenším požadavkem. Není to dlouho, co Centrální banka půjčovala peníze s minusovým úrokem. Evropa je a vždycky bude pro finanční spekulanty jistotou a bezpečným přístavem. Spekulanti musí platit a nikoliv Evropa!

Nechcete? Nechte být!

Celý svět je plný volného kapitálu, který jen hledá bezpečný přístav pro své finance! Evropa je jen jedna!

Pokud si prostředky bude půjčovat Evropská komise, a nikoliv jednotlivé státy, je to situace, jaká se už nemusí nikdy opakovat! A to v obou směrech - jestli Evropa nedostojí svým závazkům, pak okamžitě skončí celý evropský projekt, nedělejme si iluze. Stane-li se zázrak a Evropa projde tímto testem soudržnosti, i tak je už nyní čas jistit se proti každé nepředvídatelné okolnosti.

Členské státy by měly „zavázat“ Evropskou komisi, aby dojednala na trhu ty nejlepší úvěrové podmínky, včetně podmínek pro překonání příští potenciální krize, pokud nastanou mimořádné okolnosti – právě třeba jako je nová pandemie.

Žijeme na jedné planetě – národy Evropy, ale i „institucionální investoři“, kteří budou coronabondy kupovat. Můžete očekávat, že coronabondy budou kupovat především bohatí lidé z Arabských zemí, z U.S.A., ale i naši evropští miliardáři. To jsou ti, kteří představují tzv. „finanční trhy“. Od nich musí Evropská komise požadovat ty nejlepší podmínky – řečeno jazykem reklamních agentů – ty supernejlepší úvěrové podmínky!

Vždyť stavíme do role „dlužníka“ 500 miliónů lidí a téměř třicet států, jež si budou garantovat dluh navzájem. Takové podmínky je nutno vtělit do nabídky coronabondů již dnes, před začátkem upisování, a nikoliv až v době, kdy Evropské státy nebudou mít na splátky – třeba při příští corona krizi.

Evropa už zapomněla na případ Řecka, kdy pod tlakem věřitelů byla Helas nucena prodat své „rodiné stříbro“, nejziskovější část svého hospodářství - svůj největší přístav Pireus. Uvědomte si, že pokud taková situace nastane v průběhu splácení tohoto dluhu „evropské solidarity“, že nenajdete žádného „institucionálního investora“, který by vám dal „slušnou“ cenu, za jakoukoliv nemovitost či pozemek ve státech uvnitř Evropy.

Tento svět je založen na schopnosti získat profit. Když dojde k nejhoršímu, můžeme být postavení před dilema, zda prodat Karlštejn nebo Křivoklát, abychom přispěli k záchraně třeba Sicilie. Evropské státy budou za půjčku ručit společně – navzájem.

Evropské politiky jsme si zvolili v demokratických volbách, vždyť oni jsou ti „nejlepší“ z nás, nemám pravdu?. Pokud dovolíme, aby nesplnili svou povinnost vůči voličům způsobem, který zaručí, aby práce miliónů lidí nepřišla „na zmar“, a pokud nebudou dostatečně tlačit na Evropskou komisí při dojednávání výhodných podmínek, pak jsme „na vině“ jen my. A demokracie – ať už má nějaké přívlastky nebo ne – utrpí tím nejhorším způsobem.

Ano, v tomto čase – se hraje o osud toho, čemu jsme si navykli říkat demokracie.

Je to období, kdy se Evropa musí obrodit vnitřně. Evropa strádá nedostatkem demokracie. Nyní je ta doba, kdy se ten obrovský a nesourodý konglomerát států má možnost sjednotit – na demokratickém základě. Pokud se Evropská komise nehodlá vzdát svých pravomocí (buďme realisté...), aspoň jedna urgentní věc by se v této přelomové fázi měla uskutečnit. Co by se mělo odstranit jako první, jsou daňové ráje.

Daňové ráje jsou nemorálnost. Začít by se mělo uvnitř Evropské unie, avšak jen jako počátek globálního tažení – proti všem daňovým rájům – kdekoliv na světě.

Je jasné, že taková věc není jednoduchou záležitostí, vyžaduje to mnoho „politické“ práce. Muselo by se spojit mnoho zapálených a inteligentních lidí, aby se to – někdy v budoucnu – mohlo podařit.

Když už mluvíme o „inteligentních lidech“ - jak proboha chtějí naši ministři zařídit, aby to, co oni nazývají „finanční pomocí z EU“ (!), nezatížilo budoucí generace? Svatá prostoto...

Unijní exekutiva hodlá uplatnit nové zdroje financování – tedy ekologickou a digitální daň.

Jestlipak někdo udělal aspoň předběžný propočet, jaké důsledky bude nové zdanění mít? A když už mluvíme o digitální dani – propočítal někdo, jaké důsledky bude daň mít, až se dočkáme reakce Spojených států na její zavedení?

Digitální daň nejvíce zasáhne „velkou čtyřku“ - tedy Google, Amazon, Facebook a Apple. Dosud nebylo nic neslyšet o tom, jak si Evropa poradí se cly a možná s embargem, jež můžeme od „strýčka Sama“ očekávat jako odvetu za „digitální daň“. Už dnes stojí Česká republika pod kuratelou Američanů kvůli digitální dani. A především – připravte se na nedostatek léků.

Greta Thunberg bude brzy „děvče na vdávání“. To její - „vzali jste mi mé dětství“ rychle vybledne a může z toho zůstat – „vzali jste mi mou budoucnost!“

Kdo je tím, který jí ublížil?

Nikdo, přece.

Za korona virus přece nemůže nikdo ...

Ani v Evropě se zázraky nedějí.

