Miloš Horký: Nemáme jinou ambici, než kráčet „ke světlým zítřkům“ - do dluhové apokalypsy?

reklama

Média ještě ani nestačila zareagovat na „kolosální“ návrh vůdců Merkelová-Macron, a už Komise a s ní paní Jourová přicházejí s návrhem dalším – s takzvaným tuplákem. Tak tomu aspoň říkají hospodští na Žižkově... Oproti 500 mld EUR dle návrhu tandemu M + M se má nyní Evropa zadlužit 750 mld EUR (pokud jste „puntičkáři“ a trváte na dvojnásobku, tak se podívejte na pomoc již poskytnutou bankami v rámci EU). Všichni evropští politici se shodují v tom, že „musíme řešit „krizi“ a také – „musíme se z ní poučit“.

Paní Jourová nám také ve svém komentáři vzkazuje – je to dobrá zpráva i pro Českou republiku! Ta „dobrá zpráva“ spočívá podle naší místopředsedkyně EK v těchto návrzích:

zachránit pracovní místa

pomoci zejména nejvíce zasaženým zemím, firmám a lidem

investovat do správných oblastí

modernizovat hospodářství, aby nezatěžovalo životní prostředí

podpořit digitalizaci a technologie potřebné pro lidi

„Nemůže za ni (za virovou nákazu) nikdo,“ tvrdí trochu překvapivě paní Jourová. Tedy dokonce ani Čína nikoliv? Tak má pravdu náš tisk, nebo paní Jourová? Řešení tedy nespočívá jen v tom, že Evropa nakoupí dostatek zásob „roušek“ a „ventilátorů“ - abychom nebyli závislí na dodávkách z Číny.

Škody, které nákaza napáchala, jsou však srovnatelné s nejhlubší ekonomickou krizí, a tak řešení, které Komise navrhuje, má charakter ryze ekonomický. Pokud se soustředíme jen na její ekonomické projevy, můžeme je poměrně snadno řešit dalším zadlužovaním Evropské unie. To je ovšem řešení, které je jen jakýmsi druhem záplaty. Na to jsme nepotřebovali krizi. Záplatovat přece umíme už dávno. Vždyť už dnes jsou Evropani zadlužení až po uši. Pokud se chceme dostat z krize, pak by si kompetentní řešení zasloužilo, aby jeho součástí byla i opatření, aby se taková krize již příště neopakovala. Což ovšem komise nehodlá učinit, protože - „za nákazu nemůže nikdo...“

„Dokument je koncipován tak, aby se vynaložené prostředky promítly především v životní úrovni lidí, kteří v Evropě žijí,“ píše ve svém komentáří paní Jourová. Ano, díky za „info“, pí Jourová, neboť mnohým lidem je i tak jasné, že celý návrh EK je nesen ideou - vyrazíme „populistům“ jejich zbraň z rukou. Prostý člověk by si mohl myslet, že když Evropská komise chce trumfnout populisty, že by na tom taky mohl něco trhnout. Avšak není tomu tak, prostý člověče. Všechno se bude platit i s úroky.

Anketa Dokáží Hana Lipovská a Xaver Veselý něco skutečně změnit v ČT? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 8626 lidí

Návrh Evropské komise je cestou do dluhové apokalypsy. Pravda, paní Jourová také volá – „poučme se z krize“, avšak její řešení je jednoduché: Dáme Evropanům, těm „nejvíce zasaženým zemím, firmám a lidem“, to, co si žádají. I za cenu dalšího zadlužení. Mimochodem – mezi „nejvíce zasažené země“ určitě nebudou patřit země, které mají v pořádku zdravotnický systém, mezi něž patří i ČR. Komise svým návrhem říká - dáme Evropanům vše - beze všech výčitek – i za cenu dalšího zadlužení. „Zaplátujeme evropskou ekonomiku!“

Znamená to, že ten systém, který nás přivedl do krize, bude s další finanční injekcí přežívat dalších, řekněme 40 let. Podle odhadu EK by splácení tohoto obřího dluhu mělo skončit 2058. Možná si řeknete – třeba o problémech prostých lidí Evropská komise vůbec neví? Nemůžete od ní chtít všechno, vy „zpovykaní Česi!“ Jestli Evropská komise o problémech prostých lidí ví, či neví, to je docela zajímavá otázka, ale paní Jourová některé problémy přesto vyjmenovává: „Po minulé finanční krizi před 10 lety se nerovnosti prohloubily a lidé nevnímali evropskou politiku jako hráz proti nespravedlnosti. Tuto chybu nesmíme opakovat.“

No, to je určitě volání po „systémové“ nápravě, avšak nic takového v návrhu EK nenaleznete. Jak řečeno dříve, je to jen záplatování. Abychom příští krizi předešli, Evropa potřebuje opatření systémová – nejen „záplaty. Evropská komise chce na místo toho zadlužit Evropu ještě více. Jistě by stálo za úvahu pokusit se předejít tomu, co si Evropané budou určitě myslet – že „někdo na té krizi“ bude zase vydělávat! Inu - znáte zpovykané Čechy. Ale na to přijdou všichni Evropané. I ti mladí...

Máme celosvětovou pandemickou nákazu, je to určitě velká krize. Tento svět je globalizovaný. Proč za takovýchto mimořádných podmínek nevyjedná Evropská komise s Mezinárodním měnovým fondem pod záštitou OSN, „dar“ od těch, kteří jsou natolik bohatí, že mají na to, aby zachraňovali Evropu, Ameriku a vůbec celý svět? V globální krizi Evropská komise nevyjednala ani půjčku, která by nebyla zatížena úroky. Úroky, jež bude Evropská unie platit, stejně skončí v daňových rájích, z nichž mnohé jsou uvnitř Evropské unie samotné.

Namísto toho nám však paní Jourová sděluje: „Čelíme nečekanému, neviditelnému, neznámému a nepředvídatelnému nepříteli!“ Svět je tedy globalizovaný, ale - žijeme na jedné planetě, nebo ne? Co tedy naše generace předá generaci příští? Paní Jourová nám svěřila toto „sladké tajemství: “je jasné, že budoucí generaci předáváme nejen ambici překonat potíže co nejlépe, ale také odkaz v podobě společného dluhu – oněch 750 miliard se bude splácet v letech 2028-58.“

Předáváme tedy „ambici“ – která není ničím jiným než ekonomickou záplatou. Ale rovněž předáváme obří společný dluh. Nezasloužila by si taková krize systémové řešení? Skutečně nemáme jinou „ambici“, než za doprovodu dechovky kráčet vzhůru „ke světlým zítřkům“ – do dluhové apokalypsy?

Psali jsme: Miloš Horký: Evropská solidarita Miloš Horký: Apokalypsa Ježíšova poznání aneb Poznáte je po ovoci Miloš Horký: O zpupnosti rozumu a zpupnosti víry Miloš Horký: "Bylo to jinak" aneb pozdrav panu kanovníku od Salvátora...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.