Miloslav Samek: Finis coronat opus

Bude se odbývat kolo druhé, které bude, samozřejmě, doprovázeno (ne)kalými způsoby neúspěšných proti či spolukandidátů ve prospěch prof. Drahoše. Vůbec to neříkám jako nějaký prognostik, ale podle současného jednání a naznačené strategie p. Drahoše jsem o tom přesvědčen. Vzpomenu-li jenom jednoho z nich, a to bývalého podnikatele v hazardu Michala Horáčka, tak onen mu nabídl nejen své billboardy, ale přislíbil i potřebné hlasy(a nejenom ten). Budou současného prezidenta ostouzet, kde a jak se dá. Už to začalo dříve a vše pokračuje. V jakési pofiderní anketě se Miloš Zeman podle svého „exteriéru“ umístil až na posledním, totiž 9. místě (jakoby vzhled něco znamenal), prý je ochablý,nemocný, nedokončí mandát etc. (což je proti lidskosti) a ani vědomosti, znalosti a schopnosti nejsou u něj (proti ostatním) nejvyšší. Přitom dobře vím a oceňuji to, že prezident Zeman má opravdu vysoké IQ, nejenom, že je odborníkem ve své profesi, ale výborně se orientuje jak v politice, tak v politologii a má jedinečnou paměť. Dokonce při schůzce s předsedou Pirátů na Hradě spolu řešili diferenciální rovnice!

A co házení vajíček, vyvěšení trenýrek místo standarty na Pražském hradě a v současnosti útok spolu s pejorativním nápisem na odhalených prsou jakési feministky z Ukrajiny (pedagožky – sic!), to nic není ?! Skupina Ztohoven byla potrestána jen symbolicky.

Teď se nutně musím zastavit u prof. Drahoše a jeho odborného týmu. Oceňuji jeho činnost ve sboru Canticorum iubilo, kde zpívá několik let v basové sekci (sám jsem zpěvák), dostal 1 000 000 Kč (slovy milion Kč),ale co už oceňuji méně je to, že mu je daroval jeho sborový kolega (takto zubař). Na jeho místě bych mrzký peníz s díky odmítl. Ale jak říkáme my (ne)latiníci: „Pecunia non olet“.

Když byl Jiří Drahoš předsedou AV ČR, měl určitě dobré výsledky, ať už vlastní či týmové, ve vědecké činnosti oboru fyzikální chemie. Ve svých letech (má 68 roků) mohl dokázat ještě víc, třeba jako prof. Jaroslav Heyrovský (objev polarografie – Nobelova cena v r. 1959) či prof. Otto Wichterle –vynálezce kontaktních čoček, nehledě na to, vezmu–li to historicky, že se nabízí srovnání s předsedou AV mezi dvěma válkami Josefem Bohuslavem Foerstrem.A to vychází jednoznačně v neprospěch J. Drahoše. Dal se však podle mě, pro něj mu na naprosto neznámou disciplínu, totiž politiku (nebo mu to bylo doporučeno,nevím).

Po skončení 1. kola volby při opulentním setkání J. Drahoše v kulturním centru La Fabrika se svým týmem (hlavně pití), příznivci, fotografy a reportéry rozdával úsměvy, dával rozhovory, jednoduše, choval se jako vítěz. Dvě věci, které jsem zaznamenal z jeho explikace. Prý 30 let sleduje politiku (jen sledoval, co dělal pro zlepšení politického klimatu?) a plédoval pro fungování a zapojení se v euroatlantickém prostoru (a co NATO, jako součást onoho prostoru, to už potencionální kandidát nehodnotil). Bude prý společnost spojovat, zatímco Zeman ji rozděluje. Nevysvětlil, v čem vše vidí, mluvil totiž jen v obecných frázích. Prachobyčejně pomlouval současného prezidenta, nebude prý mluvit s Ovčáčkem, jen se Zemanem, který diskutovat nechce. Později Zeman nabídku přijal a sdělil mu, že besedovat mohou dokonce dvakrát. Počkám si na to, až k rozhovorům dojde, p. Drahoš totiž není moc dobrý rétor a není ani introvert, jak se o něm traduje. Zde se evidentně projevil jako extrovert s vyhroceně bojovnou náladou ( a to za každou cenu).

Mám zato, že odborný tým expertů J. Drahoše ukáže jistě v následujících 14 dnech, jaké ještě „podpásovky“ na Miloše Zemana uvede. Bude to opravdu zajímavé, k čemu mu tito poradci poslouží – patří mezi ně kupř.astrofyzik Jiří Grygar, předsedkyně SUJB Dana Drábová a egyptolog Miroslav Bárta.

Miloslav Samek

