Vladimír Ustyanovič: Umění vládnout a nenávist

Machiavelli zdůraznil potřebu silné osobnosti, která stojí v čele státu. Tuto osobnost můžeme nazvat státníkem a v historii Evropy můžeme vidět příklady státníků, jako byli prezident Masaryk, francouzský prezident De Gaulle a neméně známý Winston Churchill. Tyto státnické osobnosti měly cíl a vizi, kam chtějí svoji zemi směřovat. Novodobí reprezentanti výše uvedených zemí jsou už z jiného těsta, respektive jsou z těsta jako takového. Zářným příkladem je premiér České republiky Petr Fiala, za jehož názorové veletoče by se nemusel stydět ani cirkusový akrobat, obrazně řečeno.

Pojďme zpět k domácí politice. Pořad Nalevo, který uvádí profesor Petr Drulák, se dotýká aspektu vládnutí politologa Petra Fialy. Petr Drulák pojmenoval Petra Fialu zrádcem a škůdcem. A že by měl zmizet z českého politického života. S tímto komentářem se mohu ztotožnit, protože si nemyslím, že by Petr Fiala splnil, co sliboval. Jak říká Petr Drulák, měl by zmizet nenásilným způsobem ve volbách. Profesor Drulák vysvětluje, proč je Fiala zrádce a škůdce. Zradil všechno, co sliboval, než nastoupil do funkce premiéra. Kritizoval Brusel, Green Deal, migraci. Tvrdil, že bude hájit zájmy českých podnikatelů. Hájí je tím, že jim zvyšuje daně, navíc - zapřísahal se, že jeho vláda nezvýší žádné daně včetně daně z nemovitosti, to přímo vyloučil.

Profesor Drulák vzpomenul chladnou aroganci v jeho projevech. Tu můžeme vnímat nejen v tom, jak se vyjadřuje k protestujícím zemědělcům, ale i v nechutnosti, kdy v rámci předvolební kampaně do europarlamentu vytvořili marketéři ODS logo "Rusko pro tebe všecko". K němu umístili fotografie Andreje Babiše a Kláry Dostálové. Tak se ptám, kdo tady roznáší nenávist? To už se nebudu vyjadřovat k prasopsu z Řeporyj, kterým normálně uvažující členové ODS musí pohrdat. Ale jak sděluje Petr Drulák, výroky Pavla Novotného jsou společensky méně nebezpečné než to, co dělá se zaobalenou arogancí a pokrytectvím Petr Fiala. Účastníky demonstrací na Václavském náměstí nazval proruskými šváby. V této rétorice pokračoval u demonstrujících zemědělců, kdy je označil tradičně jako proruské a nazval je pátou kolonou. Já si myslím, že pátou kolonou je Fiala a jeho vláda.

Nyní se vrátím k atentátu na premiéra Fica, kterému ze srdce přeji hlavně zdraví. Společným jmenovatelem je nenávist. Profesor Drulák zmiňuje, že Fiala nemá žádné informace o zdravotním stavu Roberta Fica. Mezi premiéry obou států není žádný osobní kontakt, což zřejmě vyplývá z toho, že Fiala Roberta Fica opakovaně ponižoval. Premiér Fiala je nejneúspěšnější premiér v historii České republiky, zatímco premiér Fico je nejúspěšnější slovenský politik v dějinách novodobé Slovenské republiky. Byl čtyřikrát premiérem, jednou si musel takzvaně vyměnit post premiéra s Peterem Pellegrinim v kauze zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

Můžeme pouze spekulovat, zda i nynější pokus o atentát nebyl pokusem o barevnou revoluci na Slovensku. Premiér Fico zahájil takzvanou orbanizaci Slovenska. Co tím myslím? Maďarský premiér Orbán nejen zvyšuje ekonomický růst Maďarska, ale staví i jaderné elektrárny společně s Rosatomem a připravuje dostavbu jaderné elektrárny Paks. Nemyslím si, že by se ptal Evropské unie, zda může, či nemůže. Vyjednal pro Maďarsko čínskou investici na výstavbu továrny pro elektromobily, navíc Číňané budou investovat v Maďarsku do výstavby rychlodráhy, která spojí Budapešť s Bukureští.

Premiéři Orbán a Fico nechtějí dodávat zbraně do válečného konfliktu na Ukrajině. A jako prioritu staví mírová jednání. Jak se vyjádřil náš generál prezident, Ukrajina bude muset počítat s územními ústupky, neboť tento konflikt nemůže trvat do nekonečna. S tím mohu jenom souhlasit. Nemohu však souhlasit s dalším výrokem generála prezidenta, který prezentoval na síti X, že někteří dospělí lidé by neměli mít volební právo. Moje spekulativní otázka zní, zařadíme lidi do první, druhé, třetí kategorie? Budou tito lidé nějak označeni? Jako například to prezentovala paní Černochová, cituji: "Dezolé a Slovákům vstup zakázán."

A ještě něco málo k atentátu na premiéra Fica. Jak vyplynulo z tiskové konference za účasti ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka, ministra obrany Kaliňáka a náměstka zpravodajské služby slovenské SIS Pavola Gašpara, jednalo se o spiknutí za účasti více subjektů. Zajímavou skutečností, kterou zjistily bezpečnostní orgány Slovenska, bylo to, že pachatelova facebooková komunikace byla historicky vymazána. Přitom ten to nebyl schopen udělat, protože byl zadržen. A jeho manželku z tohoto vyloučili. Progresivismus je stejně nebezpečný jako všechny historické "ismy". Progresivismus je fašismus s lidskou tváří, prohlásil slovenský politolog Ján Baránek. Jeho nesmiřitelnost spočívá v tom, že neuznává legitimitu voleb, když volební vítěz není ideologicky v souladu s tímto plíživým zánikem demokracie.

Premiér Fiala by si měl uvědomit, i když nejsem si jist, zda je toho schopen, prohlášení ukrajinského prezidenta Zelenského, který byl prezentován na webu TN.cz. Cituji: "Zelenský už toho má dost a západ by se měl připojit do války." Dále položím otázku, jak dlouho vydrží sponzorování evropské unie prohrané války na Ukrajině? Protože žádný stát nemůže padat do deficitního hospodaření rychlostí volného pádu. Perlička na závěr. Prezident Zelenský se zbavil bývalého nejvyššího velitele ozbrojených sil Ukrajiny Valerije Zalužného, který byl na Ukrajině velice populární a ve zpravodajských kuloárech se hovořilo o tom, že má tendenci kandidovat v prezidentských volbách na Ukrajině. Výsledek je následující: Zalužnyj byl odsunut na místo velvyslance ve Velké Británii, což je nepotvrzeno. A Zelenský, kterému vypršel 20. května prezidentský mandát, si to protáhl do neurčita, jak je to zvykem v některých nedemokratických režimech. Jenom chci upřesnit, že boje probíhají na jedné pětině území

Vznesu pouze akademický dotaz. Kdyby Putin udělal to, co Zelenský, když mu vyprší mandát, západní svět by se asi zbláznil. Doufám, že prezidentka Zuzana Čaputová v rámci usmíření nedá amnestii vrahu a atentátníkovi Cintulovi.

