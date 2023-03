Miroslav Josef Bezecný: Každá akce vzbuzuje reakci a naopak

Před lety jsem se zařekl, že již nebudu chodit na žádnou demonstraci. Když ale vidím, co se dnes zase děje, určitě, pokud mi to zdravotní stav dovolí, na příští demonstraci půjdu. A budu mít i českou vlajku.

I když si nejsem jist, jestli jen samotné nošení české vlajky není trestný čin podpora terorismu. Když si vzpomenu na to obrovské vzepětí české hrdosti, české semknutosti za okupace v roce 1968. A to zklamání a beznaděj po roce 1969! V šedesátém devátém nás mlátili nejen esenbáci, ale také Lidové milice a vojáci. Ale ani jeden z nich nebyl maskovaný, všem jsme viděli přímo do tváře. Maskovaný nebyl ani ten zločinec z Lidových milicí, který tenkrát mlátil mladou dlouhovlasou dívku pažbou samopalu do hlavy. A na demonstraci na Národní třídě po nás stříleli ostrými náboji, a ještě kolik týdnů se nedalo přejít Na Můstku, aniž by člověk nebrečel. Tak to tam bylo nasáklé slzným plynem.

Proč je, v současné době, demokratické komando demokraticky maskované? Mají snad roušky, protože mají nakažlivou nemoc, nebo se bojí, aby se nenakazili od demonstrantů? Třeba by se mohli nakazit demokracií!? Anebo jsou maskovaní, protože se stydí? Stydí se, protože mlátí Čechy? Stydí se, protože mlátí vlastní lidi? A co jim říká jejich hrdé heslo: "Pomáhat a chránit?" Komu pomáhají? Koho chrání? Pár příživnických aparátčíků...

A tak na příští demonstraci půjdu. Musím zdůraznit, že nepodporuji Rusko ani nejsem proti Ukrajině. A kdo by mi to chtěl podsouvat, měl by se nechat vyšetřit u odborného lékaře. Odsuzuji každou agresi, ať to jsou Rusové, státy bývalé Varšavské smlouvy, Švédové, kteří nám dodnes nevrátili rudolfinské sbírky, které nám ukradli, když napadli Čechy, nebo USA. Když za dob normalizace esenbáci zadrželi jednoho mého známého a chtěli ho trestat za to, že měl na předloktí vytetované USA, hájil se tím, že to znamená Udatná Sovětská Armáda.

