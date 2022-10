Miroslav Josef Bezecný: Kolonie musí být poslušné

reklama

Jak tedy dnes nazvat území, které se nazývá Česká republika? Kolonie? Protektorát Čechy, Morava a Slezsko? To rozhodně ne! A pokud by mi chtěl někdo v mém komentáři tuto myšlenku podsouvat, zásadně, ale opravdu zásadně, v podstatě ani v globálu s tím nesouhlasím. Co tedy vlastně jsme? Když již naše protektorátní vláda neví, kudy kam, zdůvodní to tím, že je to tak v Americe, v Německu a v dalších zemích. A pokud to nestačí, přidá k tomu i Eskymáky.

Brusel to má, Brusel to potřebuje, Brusel to musí mít! Jestliže tedy musíme mít úplně všechno jako v Bruselu, znamená to, že musí Brusel nařídit, aby byly v České republice za stejnou práci stejné mzdy jako v Bruselu. To znamená, že pokud musíme mít všechno jako v Bruselu, musíme mít i stejné důchody jako v Bruselu. Stejné ceny již máme, mnohdy i vyšší. I vyšší inflaci.

Ale nezoufejme. Jak se chlubí náš vynikající a nesmlouvavý předseda vlády, předsedá Evropské unii. A hodně toho dokáže "ovlivnit". Jako například urazit katarského emíra, kterého napřed pozve na oficiální návštěvu v době konání (prý) neformálního evropského summitu, ale "předsedající EU" má zakázáno a nedokáže prosadit, aby tak významný host se mohl summitu zúčastnit. Proč?

Kolonie musí být poslušné. Na čí rozkaz jsme, v době konání summitu, dali hanlivou karikaturu Putina? Není to ještě horší trapná klukovina, než vyvěšení trenýrek nad Pražský hrad? Ale jich bylo sto, a ne jenom pět. Co tím chtěli "tvůrci a organizátoři" naznačit? Přátelství mezi Amerikou a Ruskem? Nebo dokonce podřízenost USA Rusku, když Putin sedí na bidetu?

Kolonie Angličanů se již bouří a jedna po druhé požadují samostatnost. Také Česká republika by si měla uvědomit, že koloniální panství končí. A jako první krok k samostatnosti by měla být v České republice zakázána feudální primitivní hatmatilka, která se nazývá angličtina.

"Sám bych si to nevymyslil, třeba bych to věděl, dobře já vím, že bych za to na Špilberku seděl."

(Karel Havlíček Borovský)

