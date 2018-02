Miroslav Kulhavý: Marně hledám odpověď na otázku, proč je mlčení jako program

Bylo sepsáno už mnoho studií a odborných rozborů s jediným tématem, v čem je svému okolí islám nebezpečný. Hned v úvodu musím říci (již po několikáté), že islámem trpí nejvíce člověk – muslim, zvláště ženy. Islám je jako droga; ti, kteří se do islámu narodili, nejsou schopni rozpoznat jeho škodlivost a když se náhodou objeví někdo nadprůměrně inteligentní, tak i to je ošetřeno; jsou to odpadlíci a zasluhují smrt.

Už jen prostý fakt, že z celé islámské nauky – trilogie (Korán,síra, hadísy) je více než 50% textů věnováno nevěřícím a jinověrcům napovídá, co je cílem islámu – uchopení světovlády, ale také to, kdo je ten PRVNÍ, který nemuslimy napadá a vyjadřuje vůči nim nenávist. A to nejen verbálně, ale i fyzicky, což celá islámská historie bohatě dosvědčuje. Budeme-li mít na paměti tato fakta, je zřejmé, že je přirozené se islámu bránit. V historii Evropy často vojensky, dnes více slovem, které však, bohužel, zůstává nevyslyšeno.

Hodnocení historického vývoje islámu je prezentace stagnace a to ve všech směrech; snad jenom stavitelství lze přiznat originalitu, ale i tam bylo využito poznatků od „získaných“ odborníků; v neposlední řadě i kulturní vyspělost otroků ze zabraných území nebo z trestných výprav, kteří stavby realizovali, byla přínosem. Za jiné lze zmínit např. modernizace ve vojenství a ve stavbě válečného námořnictva: viz. sultanáty na severu Afriky byly po 300 let naplňovány otroky z Evropy včetně zbrojířů. Nebo t.z. arabské číslice mají jednoznačně původ v Indii a také vliv řeckých filozofů je patrný, stejně jako byla inspirativní židovská tóra, uznávaně seslaná Mojžíšovi. Z dnešního pohledu je zřejmé, co v různých oblastech společnosti pozastavovalo kulturní pokrok; středověká neměnná dogmata jsou tou příčinou a již z tohoto pragmatického důvodu (vedle důvodů bezpečnostních) nelze dát v Evropě islámu zelenou. Pokud ano, pak Evropo sbohem, strojte pohřeb!

Když si tedy dáme dohromady to, co je výše naznačeno, je otázka z titulku zcela na místě a dovolím si nastínit pár důvodů, proč tomu tak je:

Obava z diskusí, že budou pojaty jako provokace; ostatně každá zmínka o islámu od nevěřících, pokud to není oslavná óda od arabistů, je u muslimů provokací.

Stejné emoce se u muslimů zvednou, když se začne tlačit na důsledné dodržování zákonů a případně na ochranu kulturních tradic; řada nesmyslně tolerovaných islámských výjimek by šla do koše.

Mlčení odborníků, zvláště arabistů a také historiků je pragmatické; vědí, ale nechtějí se dostat do hledáčku džihádistů a navíc, když půjde islám do koše, co by zkoumali?!

Na západě se lidé probouzejí, ale mainstream a státní aparát je dusí cenzurou a tresty.

U nás zainteresovaní a část neinformovaných občanů (u těch nevyčítám) razí tvrzení: k nám nejdou nebo muslimů je tu málo, tak to neřeším. I to málo koná – Samer Shehadeh a ISIL!

Bylo by toho více, ale pro názornost stačí. Ten poslední bod je mantrou všech sluníčkových vítačů a dodávají: muslimové musí dodržovat naše zákony a kdo je poruší, bude sankciován. Všimněte si: AŽ JE PORUŠÍ! Jak? No, určitě nepůjde do ulic a nebude vyřvávat: nevěřící(v islám), jste dobytek (verš z Koránu) a až přijde čas, všechny vás pobijeme. Ne, to se nestane; až přijde čas – a na Západě už přišel mnohokrát – rovnou to nechají ve větší koncentraci lidí bouchnout! Nějaké znásilnění? Mohamed nám dal na děvky, které chodí po vašich ulicích, volnou ruku. Opovažte se soudit Boží slovo! Nevěříte? Je to účinné; v Německu, ale i jinde, už na základě zdůvodnění odlišnou kulturou padly za znásilnění velmi mírné tresty. Může mně nějaké vítací sluníčko říci, na co máme čekat? Na tohle? Až budou mrtví a znásilněné? Krev bude na vašich rukou a nechci předjímat reakci pozůstalých. Na Merkel je podáno přes tisíc žalob, protože tu krev evidentně na rukou má. Zatím ji chrání funkce, ale co potom; emigruje?

Migrace a náhled na ni, zvláště přes prizma islámu, to byl a je zásadní rozdíl mezi nově zvoleným prezidentem a většinou protikandidátů. Zaplať pánbů (tedy ten křesťanský), že to tak dopadlo! Kdy už konečně dají odpovědné orgány na stůl nesoulad islámské ideologie a demokratické principy a na nich postavené zákony? Není na co čekat!

P.S. - Budu drzý: „Pane prezidente Zemane, Váš největší osobní úkol je, abyste se nám zachovati ráčil! A ne jen na 5 let; i bez funkce bude mít Vaše slovo patřičnou váhu.“

Psali jsme: Miroslav Kulhavý: Jak lze mluvit o vodě a vůbec nezmínit, že teče a je mokrá Miroslav Kulhavý: Společnost je rozdělena na dvě půlky; a co je mezi nimi? Miroslav Kulhavý: Pane Drahoši, „kritické myšlení“ je jen prázdná schránka? A co to lhaní na Primě? Miroslav Kulhavý: Koho a co chtějí Drahošovi poradci ještě zneužít; i děti se hodí?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV