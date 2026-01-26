Miroslav Kulhavý: Všichni komentátoři na ČT se probrali až po roce 2022?

26.01.2026
Pro většinu novinářů a moderátorů na ČT začala Ukrajina existovat až po roce 2022, kdy Rusko zahájilo tu svou speciální operaci.

O tom, co se dělo předtím, zvláště po prezidentském převratu v roce 2014, je asi zakázáno mluvit, protože se to nehodí do krámu, pokud je nutno všechnu válečnou vinu vrhnout na Rusko. Vedle jednostranných novinářů máme i prognostiky různé úrovně – proč se nikdo nepokusil odhadnout, co by se dělo, kdyby Rusko nezačalo tu svou operaci.

K solidní úvaze napovídají pozdější slova mamá Merkel o mírových dohodách Minsk 1 a Minsk 2 a to, že to byl záměrný odkladný čas pro důkladnou přípravu ukrajinské armády. I laikovi je zřejmé, že by v dohledné době (možná kratší než týden či zhruba 15 dní) zaútočila ukrajinská armáda na separatistické republiky Dombas a Luhansko, bez ohledu na zmíněné mírové dohody.

A hned vzápětí je na stole otázka – proč vznikly separatistické republiky? Nic se neděje bez příčiny a tak i zde jsou zřejmé důvody; neustálé, i hrdelní útoky na ruskou menšinu a nedá se opomenout, že aktéry byli převážně novodobí ukrajinští fašisté (adorujíce hitlerovské pohlaváry) nebo jinak útoční nacionalisté. I opěvovaný prapor AZOV je měl mezi sebou a dodnes nevyšetřené upálení cca padesáti obětí v Oděse je krvavý důkaz jejich hnusného konání.

Počet obětí z řad ruské menšiny není znám, ale kvalifikované odhady se pohybují v jednotkách tisíců. Už jsem o tom psal – debata o válečném konfliktu na Ukrajině, tak jak jsem si vyposlechl komentování na ČT ( naposled vedle sjezdu ANO také Ukrajina od Vladimíra Baara, politického geografa z ostravské univerzity), MUSÍ ZAČÍNAT MINIMÁLNĚ OD roku 2014!!! Pak by další komentáře dávaly pravdivější obraz.

V žádném případě nehodlám obhajovat ruský útok; bylo na místě ukázat na mezinárodním fóru všechny materiály o zločinném chování Zelenského party vůči ruské menšině a co možná posílit obranu proti případnému útoku (který se očekával) ukrajinské armády. Pravda, Rus zvolil to známé: nejlepší obrana je útok.

Jak ukončit konflikt? No, bez ztráty určitého území Ukrajiny ve prospěch Ruska se to zřejmě neobejde; jde jen o to, jaký status toto území bude mít. Separatisté chtěli připojení k Rusku a asi to bude nejsnazší řešení, neb m.j. státní orgány Ukrajiny už před konfliktem přestali vyplácet důchody a další povinné platby. Neumím si představit, že by Rus po těch obrovských ztrátách vojáků, se sbalil a vyklidil pole.

Nositelem pokračování války je jednoznačně Volodymyr Zelenskyj a možná, aby došlo k ukončení zabíjení, bude muset odejít, anebo bude odstraněn. Nelze ale přesně rozpoznat, jaký je skutečný postoj americké strany; ta má v konfliktu prsty prostřednictvím řady poradců už od začátku a navíc americké zbrojní koncerny na válce vydělávají. President Trump by rád byl (oceněný) mírotvůrce, ale jak Putin, tak i Zelenskyj mu to neusnadňují.

Horší je, že se Trump rozmáchl doširoka a přivzal k řešení problematickou Venezuelu, a aby toho nebylo málo, tak i Grónsko. Je těžké odhadovat další vývoj, a tak lze jen konstatovat: Čas ukáže.

Bc. Matěj Gregor byl položen dotaz

Mohu vás poprosit, abyste váš komentář více rozvedl?

Dobrý den, zaujal mě vás článek, kde se zabýváte dost podstatnými problémy. Jde o tento článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Gregor-Motoriste-Pro-rodice-deti-ucitele-a-me-vrstevniky-785661. V něm píšete i toto: Osobně se budu snažit, aby se vzdělávací systém přizpůsobil...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

