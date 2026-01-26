O tom, co se dělo předtím, zvláště po prezidentském převratu v roce 2014, je asi zakázáno mluvit, protože se to nehodí do krámu, pokud je nutno všechnu válečnou vinu vrhnout na Rusko. Vedle jednostranných novinářů máme i prognostiky různé úrovně – proč se nikdo nepokusil odhadnout, co by se dělo, kdyby Rusko nezačalo tu svou operaci.
K solidní úvaze napovídají pozdější slova mamá Merkel o mírových dohodách Minsk 1 a Minsk 2 a to, že to byl záměrný odkladný čas pro důkladnou přípravu ukrajinské armády. I laikovi je zřejmé, že by v dohledné době (možná kratší než týden či zhruba 15 dní) zaútočila ukrajinská armáda na separatistické republiky Dombas a Luhansko, bez ohledu na zmíněné mírové dohody.
A hned vzápětí je na stole otázka – proč vznikly separatistické republiky? Nic se neděje bez příčiny a tak i zde jsou zřejmé důvody; neustálé, i hrdelní útoky na ruskou menšinu a nedá se opomenout, že aktéry byli převážně novodobí ukrajinští fašisté (adorujíce hitlerovské pohlaváry) nebo jinak útoční nacionalisté. I opěvovaný prapor AZOV je měl mezi sebou a dodnes nevyšetřené upálení cca padesáti obětí v Oděse je krvavý důkaz jejich hnusného konání.
Počet obětí z řad ruské menšiny není znám, ale kvalifikované odhady se pohybují v jednotkách tisíců. Už jsem o tom psal – debata o válečném konfliktu na Ukrajině, tak jak jsem si vyposlechl komentování na ČT ( naposled vedle sjezdu ANO také Ukrajina od Vladimíra Baara, politického geografa z ostravské univerzity), MUSÍ ZAČÍNAT MINIMÁLNĚ OD roku 2014!!! Pak by další komentáře dávaly pravdivější obraz.
V žádném případě nehodlám obhajovat ruský útok; bylo na místě ukázat na mezinárodním fóru všechny materiály o zločinném chování Zelenského party vůči ruské menšině a co možná posílit obranu proti případnému útoku (který se očekával) ukrajinské armády. Pravda, Rus zvolil to známé: nejlepší obrana je útok.
Jak ukončit konflikt? No, bez ztráty určitého území Ukrajiny ve prospěch Ruska se to zřejmě neobejde; jde jen o to, jaký status toto území bude mít. Separatisté chtěli připojení k Rusku a asi to bude nejsnazší řešení, neb m.j. státní orgány Ukrajiny už před konfliktem přestali vyplácet důchody a další povinné platby. Neumím si představit, že by Rus po těch obrovských ztrátách vojáků, se sbalil a vyklidil pole.
Nositelem pokračování války je jednoznačně Volodymyr Zelenskyj a možná, aby došlo k ukončení zabíjení, bude muset odejít, anebo bude odstraněn. Nelze ale přesně rozpoznat, jaký je skutečný postoj americké strany; ta má v konfliktu prsty prostřednictvím řady poradců už od začátku a navíc americké zbrojní koncerny na válce vydělávají. President Trump by rád byl (oceněný) mírotvůrce, ale jak Putin, tak i Zelenskyj mu to neusnadňují.
Horší je, že se Trump rozmáchl doširoka a přivzal k řešení problematickou Venezuelu, a aby toho nebylo málo, tak i Grónsko. Je těžké odhadovat další vývoj, a tak lze jen konstatovat: Čas ukáže.
Vyšlo na Vasevec.info.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
