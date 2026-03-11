Alena Maršálková: Už je to černé na bílém! Náměstkyně hejtmana Kozlová staví dům bez povolení

Novostavbou rodinného domu, která vyrostla na pozemcích Lucie Kozlové, členky hnutí Nové Česko, náměstkyně hejtmana pro sociální služby Jihočeského kraje a zároveň radní pro sociální oblast města České Budějovice, se od srpna loňského roku zabývají úředníci českobudějovického stavebního úřadu.
Místní chataři se na úřad obrátili poté, co politička nechala zbourat chatu a místo ní staví dvoupatrový dům. Její pozemky totiž leží nedaleko rybníka Dehtář v obci Žabovřesky, v oblasti označené jako plochy rekreace, tedy „R“. Rybník Dehtář patří mezi území chráněných ptačích oblastí NATURA 2000 a je kolem něj stanoveno záplavové území, ve kterém jsou pro případnou výstavbu objektů výhradně k rekreaci, stanoveny přísné podmínky. A jejich dodržení u nové stavby chtěli chataři prověřit.
Po půl roce prověřování a šetření na místě konstatovali úředníci tyto skutečnosti: „Odstranění původní rekreační chaty vyžadovalo povolení stavebního úřadu k odstranění stavby.“ To Lucie Kozlová neměla!
Chata byla dle političky odstraněna na základě statického posouzení v průběhu měsíce března a měsíce dubna roku 2025, a to z důvodu jejího nevyhovujícího až havarijního stavebně technického stavu. Ovšem podle místních chatařů, kterých se nikdo z úřadu nezeptal, byla chata zbourána mnohem dříve. Takže je možné, že se statické posouzení „objevilo“ až v okamžiku, kdy se o stavbu začal zajímat stavební úřad.
Dále bylo zjištěno že: „Provedení novostavby rekreační chaty vyžadovalo povolení stavebního záměru v souladu s ustanovením § 171 stavebního zákona.“ To Lucie Kozlová také neměla!
Přestože závěry kontroly náměstkyně Kozlová obdržela písemně na přelomu ledna a února, v médiích a také na srpnovém zasedání zastupitelstva města České Budějovice, na kterém navrhla opozice její odvolání, tvrdila: „Podle mě to určitě není černá stavba.“ A obhajovala se těmito slovy: „Jako žena nemám žádné zkušenosti se stavebními procesy, nechala jsem celou organizaci stavby na mém partnerovi, který se profesně stavebnictví věnuje a spolehla jsem se, že všechny postupy jsou naprosto v pořádku.“
Ve sdělení stavebního úřadu je dále uvedeno: „Jelikož stavba není dokončena, bylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí, kterým byla zakázána další stavební činnost, tedy bylo nařízeno bezodkladné zastavení prací na předmětné stavbě.“
A dále: „Jelikož stavební úřad, oddělení vyvlastňovacího úřadu, přestupků a kontroly zjistil, že na pozemcích je prováděna novostavba rekreační chaty bez povolení stavebního záměru, bude podán podnět stavebnímu úřadu, oddělení obce, k zahájení řízení o odstranění stavby se stavebníkem, tedy paní doc. Ing. Lucií Kozlovou, Ph.D.“
O závěrech kontroly ale existují určité pochybnosti
Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že úředníci označují stavbu ne jako rodinný dům, ale jako novostavbu rekreační chaty. Ve skutečnosti jde o zděnou podsklepenou stavbu o dvou nadzemních podlažích, kdy zastavěná plocha je 66,5 m2, výška nadzemní části stavby je 6,28 m, hloubka částečně přiznaného podsklepení je 2,62 m.
Náměstkyně Kozlová se mimo jiné hájila také tím, že jen nepředložila stavební záměr, ale o černou stavbu nejde. Jde, protože stavební záměr je souhrnný pojem pro stavbu, její změnu, zařízení, údržbu, terénní úpravy nebo změnu využití území, jde o projekt či představu stavebníka, která vyžaduje povolení stavebního úřadu.
Zahájeno bude řízení o odstranění stavby, v rámci, kterého ovšem lze stavbu dodatečně povolit. Jednou z podmínek je, že musí splňovat zákonné podmínky a prokázat soulad s územním plánem.
Připomeňme si, že Lucie Kozlová staví v rekreační oblasti u rybníka Dehtář a v územním plánu obce Žabovřesky jsou popsány parametry staveb, které jsou v území povolovány. Musí splňovat mimo jiné výšku a limit zastavěnosti pozemku.
Novostavba byla oproti zbourané chatě v základech rozšířena. Proto náměstkyně Kozlová osobně navštívila jednání zastupitelstva obce Žabovřesky a od obce koupila obecní cestu, která vede kolem jejich pozemků, aby rozšířila jejich plochu a splnila parametry zastavěnosti. Vložení do katastru proběhlo letos 19. ledna. Přitom existuje dosud platné usnesení zastupitelstva, že obec Žabovřesky nebude prodávat žádný obecní majetek. Že by náměstkyně Kozlová dostala výjimku?
Pokud jde o výšku stavby, pak od vody, kde je podsklepení, je dům vyšší než z opačné strany. Tak ze kterého místa úředníci měřili jeho výšku? Použijí tu, která bude vyhovovat podmínkám územního plánu?
Zároveň „plave na vodě“ statické posouzení zbourané chaty. Jak je vidět na zveřejněné fotografii, původní majitel chatu zrekonstruoval a pronajímal ji k rekreaci. Že by vynaložil peníze a úsilí na opravu bortící se ruiny? Jak to ve skutečnosti bylo dnes už asi nezjistíme.
Vlevo zbouraná chata k rekreaci, vpravo dvoupatrová novostavba; foto mapy.cz, Alena Maršálková
Suma sumárum… Lucie Kozlová, náměstkyně hejtmana Martina Kuby, měla půl roku na to, tak dlouho úředníci zkoumali dvoupatrový rodinný dům, aby si připravila půdu pro legalizaci této černé stavby. Novostavbu bude asi muset upravit dle podmínek územního plánu a možná dostane pokutu za přestupek. Uvidíme!
Kauza utichne, ale lidé, by neměli zapomenout, že veřejně neříkala pravdu. Na podzim se bude ucházet o hlasy voličů a tvrdit, že jsou pro ni nejdůležitější mezilidské vztahy. Znáte to, slibem nezarmoutíš!
Často se mě Jihočeši ptají, proč o tom nepíší tamní regionální novináři, proč se o tyto kauzy vládnoucích politiků nezajímají. Upřímně? Já to nevím. Třeba jsou to pro ně těžká témata a neumějí o nich psát anebo jsou „správně“ motivováni, aby se o takové kauzy nezajímali. Vyberte si!
