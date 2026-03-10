Zdeněk Lanz: Nákup F-35 pokračuje, otazníky k prošetření zůstávají

Já sám jsme o tom psal již v říjnu 2023 v článku Nákup F-35 – smysluplná investice nebo největší blamáž v rozvoji a modernizaci ozbrojených sil (ZDE) nebo v únoru 2024 v článku RC modely pro ministryni Černochovou (ZDE).
Před tímto zbytečným, a navíc velmi drahým nákupem letadel varovali mimo některých nezávislých odborníků i někteří politici. Marně. Ještě před loňskými volbami zaznívaly z řad představitelů současné vládní koalice hlasy o přehodnocení a zrušení nákupu.
A jaká je realita? To, co řada lidí jen tušila, a sice že smlouva o nákupu těchto letadel je pro nás mimořádně nevýhodná, je na světle božím. Z článku Babiš: Zrušením nákupu F-35 by vznikla škoda asi 30 miliard (ZDE) na webu ČTK ze 17. února letošního roku se dozvíme řadu zajímavých skutečností. Podle předsedy vlády by při zrušení kontraktu vznikla škoda asi 30 miliard korun a závazky České republiky v NATO se za předchozí vlády plnily jen placením záloh na F-35.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Koncem ledna A. Babiš uvedl, že nákup je v takovém stadiu, že musí pokračovat, ale že by chtěl vylepšit podmínky smlouvy, zejména z hlediska financování. K tomu podle článku bývalá ministryně obrany Černochová sdělila, že smlouva odpovídá standardním kontraktům, uzavíraným Američany, úprava smlouvy proto podle ní není příliš reálná.
Nejsem právník, ale domnívám se, že jen to málo, co jsem shora uvedl, by mohlo stačit alespoň jako podnět pro zřízení nějaké vyšetřovací komise, či rovnou k prošetření orgány činnými v trestním řízení. A pokud by vyšetřovatelé nevěděli, na co se minulé vlády včetně bývalé ministryně obrany zeptat, dovolil bych si malou nápovědu.
Například:
- Skutečně potřebujeme k obraně republiky stíhací bombardéry, testované i jako nosiče jaderných zbraní, které vyžadují nákladné úpravy infrastruktury, navíc v takovém počtu?
- Nestačilo by nám odkoupit a případně modernizovat stávající Gripeny, když Slovensko nakupuje americké F-16?
- Uzavírala minulá vláda kontrakt na nákup F-35 s vědomím, že bez obrovské finanční ztráty a „rozzlobení“ Američanů prakticky nepůjde vypovědět?
- Byla prodávajícím někomu slíbena provize za podporu kontraktu, a pokud ano, tak komu a kolik?
Otázek ke zodpovězení tedy víc než dost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.