Miroslav Macek: A to vše je pro vaše dobro!

Miroslav Kalousek vážně zvažuje prezidentskou kandidaturu. Samozřejmě, že není tak hloupý, aby jen na okamžik předpokládal, že by mohl volby vyhrát. V předvolebních debatách by ovšem, pokud by kandidoval Andej Babiš, dotyčného vytáčel a provokoval k nepřipraveným reakcím, což by mu dramaticky ubíralo body. A taková role je přece pro vážné Babišovy protikandidáty k nezaplacení…

***

Petr Hampl na Facebooku:

Nastupující ministr školství Petr Gazdík je toho názoru, že se děti musí důkladně učit o klimatické změně. Zároveň ale ministerstvo omezuje výuku matematiky a fyziky, s čímž nový ministr souhlasí. Dohromady to znamená, že absolvent eurodemokratického školství nedokáže pochopit, co je klimatická změna je, ale dokáže zopakovat všechny požadované slogany. Bravo!

***

Anketa Obstál Adam Vojtěch coby ministr zdravotnictví? Ano 36% Ne 61% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7950 lidí

Kvůli zhoršující se pandemické situaci platí na Slovensku už týden lockdown a většina obchodů musela zavřít. Parkoviště před nákupními centry v maďarských městech Budapešť, Győr a ovšem zaplnila auta se slovenskými SPZ. „U nás všechno zavřeli, tak jsme přijeli nakoupit sem. Také natankuji, protože v Maďarsku je mnohem levnější benzín,“ říká Ondrej z Rimavské Soboty, který nakupoval v Miskolci. Maďarský web vg.hu konstatoval, že obyvatelé jižního Slovenska si pořizují letos dárky většinou v Maďarsku. „Odvážejí si většinou oblečení, kosmetiku, hračky a elektroniku. Pomáhá to našim domácím obchodníkům,“ potvrdila Katalin Neubauerová z Maďarského svazu obchodníků.

Myslím, že tak bohatý a skvěle vedený stát jako je Slovensko, si to klidně může dovolit. Jen by mne zajímalo, jak je možné, že ti Slováci by doma šířili covid a v Maďarsku jej zřejmě nešíří.

***

Čtenář glos V. S. mi napsal:

Pšššt ...řeknu Vám jedno tajemství. Nemocnice jsou i v běžné době plné pacientů, rekrutovaných z nezodpovědných občanů. Rakovinu, cukrovku, onemocnění jater, srdce, to vše způsobuje především nezdravý životní styl a obezita. V Česku máme asi milion lidí s cukrovkou. Osmdesát procent z nich má nadváhu nebo obezitu. A tito lidé zatěžují zdravotnictví víc než jiní.

Navrhujeme pro ně LOCKDOWN V POSILOVNĚ.

Dobrovolný samozřejmě, kdo nechce do posilovny, nemusí, pak ho ale navrhujeme ho vyhodit z práce nebo mu vezměme důchod. Nemyslíme to špatně, je to jen takový druh motivace k té posilovně. Pokud bude mít v posilovně výsledky, bude všechno ok, pokud ne, tak mu budou odpírána základní práva.

Také bychom měli výrazně omezit prodej všech nezdravých potravin obsahujících příliš mnoho cukrů, tuků, soli a dalších nezdravých látek. Zavedli bychom na to aplikaci, kterou by se každý zákazník prokazoval při placení u pokladny. Aplikace by ověřila, zda nepřekročil kvótu nezdravých potravin v aktuálním měsíci.

A to vše je pro vaše dobro!

***

Opsáno z Facebooku:

Jsem celý nesvůj. Sedíme doma u krbu a není mezi námi jediný černoch. Je to vůbec legální?

